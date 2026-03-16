Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Пеп Гуардиола в последния момент е отменил днешната тренировка на Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 13:31
Пеп Гуардиола в последния момент е отменил днешната тренировка на Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е взел решение да отмени днешната тренировка на отбора и даде неочакваната почивка на играчите си преди утрешния реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига срещу Реал Мадрид. “Гражданите” трябва да наваксват изоставане от три гола след мача на “Сантиаго Бернабеу”, но тимът не изглежда особено свеж, след като в събота не успя да победи и Уест Хам и има едва един успех в последните си четири мача във всички турнири.

Вчера играчите на Манчестър Сити имаха само възстановителна тренировка, след като се прибраха след гостуването си в Лондон. Гуардиола обаче е решил, че най-добрата подготовка за утрешния мач е даде почивка на играчите си.

По-късно днес Пеп и Бернадо Силва ще дадат пресконференция преди утрешния сблъсък, който може да се окаже последен за Манчестър Сити в Шампионската лига през този сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Собослай: Ако не се събудим, ще трябва да се задоволим с Лигата на конференциите

  • 16 март 2026 | 10:56
  • 3476
  • 1
Анчелоти за Бразилия, Винисиус, Валверде и новия Реал

  • 16 март 2026 | 09:57
  • 3039
  • 0
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
  • 9049
  • 3
Мексиканци поставиха рекорд на футболна тренировка

  • 16 март 2026 | 09:43
  • 917
  • 0
Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

  • 16 март 2026 | 07:38
  • 3978
  • 2
Алегри: Хората говореха за Скудетото, но трябва да сме реалисти

  • 16 март 2026 | 06:36
  • 1645
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 2161
  • 10
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 24110
  • 108
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 858
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 6055
  • 5
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 3357
  • 6
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 9281
  • 34