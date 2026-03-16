Пеп Гуардиола в последния момент е отменил днешната тренировка на Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е взел решение да отмени днешната тренировка на отбора и даде неочакваната почивка на играчите си преди утрешния реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига срещу Реал Мадрид. “Гражданите” трябва да наваксват изоставане от три гола след мача на “Сантиаго Бернабеу”, но тимът не изглежда особено свеж, след като в събота не успя да победи и Уест Хам и има едва един успех в последните си четири мача във всички турнири.

Вчера играчите на Манчестър Сити имаха само възстановителна тренировка, след като се прибраха след гостуването си в Лондон. Гуардиола обаче е решил, че най-добрата подготовка за утрешния мач е даде почивка на играчите си.

По-късно днес Пеп и Бернадо Силва ще дадат пресконференция преди утрешния сблъсък, който може да се окаже последен за Манчестър Сити в Шампионската лига през този сезон.

