Флорентино Перес е готов да плати 160 млн. евро за играч на Байерн

Реал Мадрид има сериозен интерес към крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе. Президентът на "белите" Флорентино Перес цени високо французина и е готов да предложи 160 милиона евро за него, пише таблоидът "Билд".

Байерн обаче няма планове да продава въпросния футболист през идното лято. Французинът е във втория си сезон с клуба от Мюнхен. През това време крилото е участвало в 93 мача, отбелязвайки 35 гола и давайки 50 асистенции, пише БТА.

В сряда Олисе няма да играе срещу Аталанта от реванша от осминафиналите в Шампионската лига, защото е наказан за жълти картони.