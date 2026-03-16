Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Флорентино Перес е готов да плати 160 млн. евро за играч на Байерн

Флорентино Перес е готов да плати 160 млн. евро за играч на Байерн

  • 16 март 2026 | 18:30
  • 697
  • 0

Реал Мадрид има сериозен интерес към крилото на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе. Президентът на "белите" Флорентино Перес цени високо французина и е готов да предложи 160 милиона евро за него, пише таблоидът "Билд".

Байерн обаче няма планове да продава въпросния футболист през идното лято. Французинът е във втория си сезон с клуба от Мюнхен. През това време крилото е участвало в 93 мача, отбелязвайки 35 гола и давайки 50 асистенции, пише БТА.

В сряда Олисе няма да играе срещу Аталанта от реванша от осминафиналите в Шампионската лига, защото е наказан за жълти картони.

Следвай ни:

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

Халф на Интер е с контузия

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Арда 1:0 Добруджа, червен картон за домакините

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

