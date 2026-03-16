Арбелоа: Искам да видя онзи Реал Мадрид от първия мач

Реал Мадрид изглежда с единия крак на четвъртфиналите в Шампионската лига, след като води с 3:0 на Манчестър Сити. Във вторник вечер е реваншът на “Етихад”, в който испанският гранд е амбициран да не допусне обрат. Треньорът на “кралете” Алваро Арбелоа разкри, че макар да е с тима, Джуд Белингам няма да вземе участие в мача. Ето какви за наставникът на редовната си пресконференция:

Кой Реал Мадрид искате да видите в реванша?

Същия както в първия мач. Нямаме друга цел, освен да излезем и да спечелим със същото смирение и отдаденост, както в първия двубой. Още повече, защото няма да е лесно. Смирението и амбицията са това, което трябва да видите във вторник.

Може ли да каже, че Реал е по-силен без Мбапе?

Трудно е да се мисли, че един отбор може да бъде конкурентноспособен без най-добрия играч в света. Но това говори много за това колко добре се справя отборът.

Кога Мбапе и Белингам ще бъдат на разположение?

Белингам поиска да дойде със съотборниците си, но няма да играе. Все пак се радвам да видя, че той се приближава към завръщането си на терена. Джуд ще бъде един от лидерите и е важно да е тук с нас. Мбапе вече е на разположение. Ще видите утре.

Как подготвяте отбора психически след предимството от първия мач?

Напълно сме наясно с трудността на предстоящия двубой и съперника, срещу когото се изправяме. Ако искаме да спечелим, не можем да мислим за нищо друго, освен да се представим на изключително високо ниво, както в първата среща или дори по-добре, със солидарност, усилия и саможертва, и да успеем да ги нараним сериозно.

С какво помага Килиан Мбапе?

Килиан ни предоставя други възможности, защото е с различни качества в сравнение примерно с Браим Диас. Мбапе е много интелигентен, има много качества... движи се много добре в пространствата, оставени от противника. Очаквам с нетърпение да се насладя на головете му, той е важен и за играта като цяло.

Залагате на момчета от школата. Ще продължите ли така, когато всички играчи са налице, включително и недосегаемите?

През двата месеца, в които съм тук, не съм усетил да имам недосегаемите. Има играчи като Валверде, Винисиус или Чуамени, които са си извоювали минутите на терена, те не са „свещени крави“. Това, което правят всички момчета от школата, е да показват страхотно ниво, играят много добре, което е това, което умеят. Те са момчета с огромен потенциал, които допринасят много. Когато играчите се възстановят, ще имам повече опции и дано успеем винаги да избираме най-подходящите единадесет играчи на терена.

В мачове като този се решава дали ще останете на поста си и през следващия сезон.

Това е последното нещо, което ме притеснява в момента, дори не мисля за това. За мен е важно да продължим да вдъхновяваме феновете на Реал Мадрид. Ще бъда тук толкова, колкото трябва, и ще бъда много щастлив до последния ден.

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Изненада ли Ви, че Гуардиола не проведе тренировка?

Мисля, че той го обясни добре. Това не е нещо ново за тях. Това е мач номер 987 за Гуардиола. Няма аз да съм този, който ще му дава съвети. Техният отбор се познава много добре, играят със затворени очи, защото са заедно от много години.

За Валверде

Феде може да играе на всяка позиция и се справя наистина добре навсякъде. Той е в най-добрата си форма и бележи голове. Има свобода на движение. Когато Белингам и Мбапе се завърнат, трябва да запазим тази версия на Феде.

Ще заложите ли отново на Арда Гюлер?

Голът му срещу Елче беше зрелищен. Страхотен гол. А онзи дуел с Холанд... Трябва да опазим норвежеца и колкото повече хора помагат, толкова по-добре. Но мисля, че Арда свърши добра работа и ще видим дали ще повторим същото и във вторник.

Рюдигер: Харесват ми битките с Холанд