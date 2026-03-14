Желев и компания стъпиха накриво на старта на битката за оцеляване

Оцелул загуби с 2:3 домакинството си на Миеркурия Чук в първия кръг от плейофа за изпадане в румънската Суперлига. Милен Желев взе участие в мача, появявайки се от резервната скамейка в 65-ата минута.

Мартон Епел откри резултата за гостите в 8-ата минута, но Оцелул изравни чрез Не Лопеш в 15-ата минута.

Миеркурия отново взе преднина в 50-ата минута чрез Ласло Клайнхайслер, а в 62-рата Суфиан Джебари направи резултата 1:3.

В добавеното време домакините направиха загубата си по-почетна след гол от дузпа на Конрадо.

След този мач Оцелул се намира на 10-ото място с 21 точки. Миеркурия се изкачи до 11-ата позиция с 19 точки.