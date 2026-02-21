Милен Желев и Оцелул се пребориха за точка срещу пряк конкурент

Оцелул и УТА Арад направиха 2:2 в среща от 28-ия кръг на румънското първенство. Милен Желев за пореден път беше титуляр за домакините от Галац и получи високи оценки за представянето си.

Оцелул показа характер и стигна до точката, след като малко преди края на полувремето изоставаше с 0:2. Флоран Пулоло откри в полза на гостите в 11-тата минута, а в 15-тата Флавиус Якоб отбеляза втори гол за тима от Арад.

Интригата се върна с точен изстрел на Щефан Бана в 40-ата минута. През второто полувреме Оцелул имаше сериозно надмощие, но стигна само до един гол. Негов автор стана Конрадо от дузпа в 56-ата минута.

Оцелул е 9-и в класирането с 41 точки, а УТА Арад е 8-и с 42. Толкова има и Ботошани, който загуби с 1:3 у дома от Университатя (Клуж).