Оцелул с победа за Купата на Румъния, Милен Желев получи почивка

Милен Желев не игра за Оцелул, който победи с 2:1 като гост Чиксереда (Миеркуря Чук) в среща от груповата фаза на турнира за Купата на Румъния. Българският защитник, който е несменяем титуляр в първенството, този път получи почивка и остана на пейката.

Успеха на Оцелул донесе Денис Бордун в добавеното време. Другото попадение за тима от Галац отбеляза Кристиан Кира, а домакините играха с човек по-малко от 56-ата минута заради червен картон на Лоранд Пашка.

Оцелул е лидер в група "С" с 4 точки. Следващият мач на тима е гостуването на Университатя (Клуж).

В шампионата отборът на Милен Желев е 8-и с 24 точки, а в края на седмицата ще посрещнат Униреа (Слобозия).