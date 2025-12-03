Популярни
  2. Оцелул (Галац)
  3. Оцелул с победа за Купата на Румъния, Милен Желев получи почивка

Оцелул с победа за Купата на Румъния, Милен Желев получи почивка

  • 3 дек 2025 | 01:58
  • 163
  • 0
Оцелул с победа за Купата на Румъния, Милен Желев получи почивка

Милен Желев не игра за Оцелул, който победи с 2:1 като гост Чиксереда (Миеркуря Чук) в среща от груповата фаза на турнира за Купата на Румъния. Българският защитник, който е несменяем титуляр в първенството, този път получи почивка и остана на пейката.

Успеха на Оцелул донесе Денис Бордун в добавеното време. Другото попадение за тима от Галац отбеляза Кристиан Кира, а домакините играха с човек по-малко от 56-ата минута заради червен картон на Лоранд Пашка.

Оцелул е лидер в група "С" с 4 точки. Следващият мач на тима е гостуването на Университатя (Клуж).

В шампионата отборът на Милен Желев е 8-и с 24 точки, а в края на седмицата ще посрещнат Униреа (Слобозия).

