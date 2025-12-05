Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Оцелул (Галац)
  3. Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

  • 5 дек 2025 | 23:15
  • 350
  • 0
Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Оцелул излезе на шесто място в класирането на румънското първенство, след като разгроми с 3:0 гостуващия Униреа (Слобозия) в среща от 19-ия кръг. Милен Желев беше титуляр за домакините от Галац, които нанесоха осмо поредно поражение на Униреа.

Освен Желев, в стартовия състав на Оцелул се завърнаха още няколко футболисти, които пропуснаха победата с 2:1 над Чиксереда (Миеркуря Чук) в турнира за Купа на Румъния в средата на седмицата. Още до средата на първата част Конрадо и Паулиньо дадоха слиден аванс на домакините, а през втората част се разписа и Андрезиньо.

Желев получи жълт картон в 85-ата минута, заради който ще пропусне гостуването на лидера Рапид (Букурещ) в следващия кръг. Секунди по-късно българският защитник беше заменен.

Загубата остави Униреа на 13-тата позиция с 18 точки. На дъното е новакът Металглобус (Букурещ) с 8.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Слави Шопов премина успешна операция

Слави Шопов премина успешна операция

  • 5 дек 2025 | 10:50
  • 915
  • 0
Пламен Андреев помогна на Сантандер да продължи напред за Купата на краля

Пламен Андреев помогна на Сантандер да продължи напред за Купата на краля

  • 4 дек 2025 | 23:41
  • 10531
  • 1
Минчев и Краковия с нулево реми срещу пряк конкурент

Минчев и Краковия с нулево реми срещу пряк конкурент

  • 4 дек 2025 | 21:31
  • 977
  • 1
Антверп и Божинов продължават за Купата на Белгия след зрелище и дузпи

Антверп и Божинов продължават за Купата на Белгия след зрелище и дузпи

  • 4 дек 2025 | 00:30
  • 1127
  • 0
Абърдийн и Митов изпуснаха победата след гол дълбоко в добавеното време

Абърдийн и Митов изпуснаха победата след гол дълбоко в добавеното време

  • 3 дек 2025 | 23:51
  • 1419
  • 0
Късен гол спаси ПАОК в дербито на Солун, Десподов пропусна дузпа

Късен гол спаси ПАОК в дербито на Солун, Десподов пропусна дузпа

  • 3 дек 2025 | 23:46
  • 11931
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 45611
  • 100
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 46848
  • 119
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 12368
  • 14
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

  • 5 дек 2025 | 23:03
  • 4583
  • 0
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 15899
  • 33
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 24664
  • 17