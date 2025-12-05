Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Оцелул излезе на шесто място в класирането на румънското първенство, след като разгроми с 3:0 гостуващия Униреа (Слобозия) в среща от 19-ия кръг. Милен Желев беше титуляр за домакините от Галац, които нанесоха осмо поредно поражение на Униреа.

Освен Желев, в стартовия състав на Оцелул се завърнаха още няколко футболисти, които пропуснаха победата с 2:1 над Чиксереда (Миеркуря Чук) в турнира за Купа на Румъния в средата на седмицата. Още до средата на първата част Конрадо и Паулиньо дадоха слиден аванс на домакините, а през втората част се разписа и Андрезиньо.

Желев получи жълт картон в 85-ата минута, заради който ще пропусне гостуването на лидера Рапид (Букурещ) в следващия кръг. Секунди по-късно българският защитник беше заменен.

Загубата остави Униреа на 13-тата позиция с 18 точки. На дъното е новакът Металглобус (Букурещ) с 8.