Милен Желев със силен мач при разгромна победа на Оцелул

  • 7 окт 2025 | 00:12
Милен Желев със силен мач при разгромна победа на Оцелул

Милен Желев беше титуляр за Оцелул, а отборът му срази с 4:0 новака Металглобус (Букурещ) в двубой от 12-ия кръг на румънското първенство. Българинът получи една от най-високите оценки в редиците на домакините, които вече са седми в класирането с актив от 16 точки.

Срещу аутсайдера в лигата Оцелул реши всичко в своя полза още до почивката. Резултата откри Андрезиньо в 6-ата минута след асистенция на Патрик. В 40-ата Жоао Ламейра вкара втори гол, а малко след това гостите пропуснаха дузпа. В добавеното време на първата част Ламейра се разписа още веднъж за 3:0.

Наказателната акция приключи с попадение на резервата Денис Бордун в 75-ата минута. Това беше 9-а загуба за Металглобус, който още няма победа и се намира на последното 16-о място в таблицата.

В друг мач тази вече Ботошани се наложи с 2:1 над гостуващия УТА Арад и оглави класирането с 25 точки, колкото има и Рапид (Букурещ). Трети с 24 пункта е Университатя (Крайова), следван от Динамо (Букурещ) на Георги Миланов с 23.

