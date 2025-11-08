Популярни
  2. Оцелул (Галац)
  • 8 ное 2025 | 21:27
Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

Отборът на Оцелул, с Милен Желев в състава си, удържа нулево реми в гостуването си на Петролул от 16-ия кръг на румънската Супер лига. Българският защитник бе титуляр за гостите и записа пълни 90 минути, като получи добра оценка за изявите си.

Макар да нямаше голове в дведе врати, срещата предложи доста емоции, като положения за двата тима не липсваха, но липсваше завършващият удар.

В крайна сметка съперниците трябваше да се задоволят само с по една точка в актива си, като Оцелул се намира на 7-ото място с 23 точки, докато Петролул е на 12-ата позиция с 15 точки.

