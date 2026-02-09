Гол на Милен Желев не спаси Оцелул срещу ФКСБ

Милен Желев отбеляза гол за Оцелул, но отборът му допусна разгромна загуба с 1:4 от ФКСБ в среща от 26-ия кръг на румъснкото първенство. Българският защитник откри резултата в 25-ата минута, но гостите направиха обрат още до почивката, а след нея продължиха да доминират.

За Оцелул това беше трети пореден мач без победа. Отборът от Галац е 10-и в класирането с 37 точки, а ФКСБ събра 40 след третия си успех след подновяването на сезона.

Желев се включи в една от редките атаки на Оцелул през първото полувреме и използва объркване в защитата на ФКСБ, след което провря топката между краката на вратаря Матей Попа. Радостта на домакините обаче не продължи дълго. В 31-вата минута Даниел Бирлигеа изскочи на чиста позиция и изравни, а отново той даде преднина на гранда от Букурещ в 43-тата минута с глава.

В началото на втората част Диего Живулиц от Оцелул получи директен червен картон, което окончателно сломи домакините. В 66-ата минута Флорин Танасе технично копна топката към Дариус Олару и той направи резултата 3:1, а точка на спора сложи самият Танасе в 79-ата минута.

С тази победа ФКСБ се доближи само на 2 точки от първата шестица в класирането. Оцелул пък до голяма степен се прости с шансовете си да влезе в плейофите за титлата.

Начело в Румъния е Университатя (Крайова) с 49 точки, толкова има и Рапид (Букурещ), а Динамо (Букурещ) на Георги Миланов е на трета позиция с 48.