Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Оцелул (Галац)
  3. Гол на Милен Желев не спаси Оцелул срещу ФКСБ

Гол на Милен Желев не спаси Оцелул срещу ФКСБ

  • 9 фев 2026 | 00:09
  • 225
  • 0
Гол на Милен Желев не спаси Оцелул срещу ФКСБ

Милен Желев отбеляза гол за Оцелул, но отборът му допусна разгромна загуба с 1:4 от ФКСБ в среща от 26-ия кръг на румъснкото първенство. Българският защитник откри резултата в 25-ата минута, но гостите направиха обрат още до почивката, а след нея продължиха да доминират.

За Оцелул това беше трети пореден мач без победа. Отборът от Галац е 10-и в класирането с 37 точки, а ФКСБ събра 40 след третия си успех след подновяването на сезона.

Желев се включи в една от редките атаки на Оцелул през първото полувреме и използва объркване в защитата на ФКСБ, след което провря топката между краката на вратаря Матей Попа. Радостта на домакините обаче не продължи дълго. В 31-вата минута Даниел Бирлигеа изскочи на чиста позиция и изравни, а отново той даде преднина на гранда от Букурещ в 43-тата минута с глава.

В началото на втората част Диего Живулиц от Оцелул получи директен червен картон, което окончателно сломи домакините. В 66-ата минута Флорин Танасе технично копна топката към Дариус Олару и той направи резултата 3:1, а точка на спора сложи самият Танасе в 79-ата минута.

С тази победа ФКСБ се доближи само на 2 точки от първата шестица в класирането. Оцелул пък до голяма степен се прости с шансовете си да влезе в плейофите за титлата.

Начело в Румъния е Университатя (Крайова) с 49 точки, толкова има и Рапид (Букурещ), а Динамо (Букурещ) на Георги Миланов е на трета позиция с 48.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Инфантино със специален поздрав към Стоичков

Инфантино със специален поздрав към Стоичков

  • 8 фев 2026 | 21:21
  • 2243
  • 5
Кирил Десподов се контузи в дербито на Солун

Кирил Десподов се контузи в дербито на Солун

  • 8 фев 2026 | 20:35
  • 2017
  • 1
АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

АЕК на Мартин Георгиев излезе на върха в Гърция

  • 8 фев 2026 | 18:17
  • 1261
  • 0
Гьозтепе не успя да се приближи с още до топ 3 в дебюта на Филип Кръстев

Гьозтепе не успя да се приближи с още до топ 3 в дебюта на Филип Кръстев

  • 8 фев 2026 | 18:01
  • 16605
  • 5
Нападател с български паспорт с първи голове за Рейнджърс

Нападател с български паспорт с първи голове за Рейнджърс

  • 8 фев 2026 | 16:42
  • 19270
  • 5
Божидар Краев се разписа при равенство на Уестърн Сидни

Божидар Краев се разписа при равенство на Уестърн Сидни

  • 8 фев 2026 | 09:47
  • 978
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 82369
  • 115
Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

Стоичков ще играе Стоичков в дългоочаквания филм за Камата

  • 8 фев 2026 | 22:19
  • 14221
  • 91
Очаквайте на живо: Super Bowl LX – Ню Инглънд Пейтриътс срещу Сиатъл Сийхоукс

Очаквайте на живо: Super Bowl LX – Ню Инглънд Пейтриътс срещу Сиатъл Сийхоукс

  • 9 фев 2026 | 00:27
  • 362
  • 0
Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

Лудо дерби на "Анфийлд" с решаваща дузпа в добавеното време разплака Ливърпул и остави Ман Сити в битката

  • 8 фев 2026 | 20:37
  • 37405
  • 174
Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

Реал Мадрид си свърши работата срещу Валенсия

  • 8 фев 2026 | 23:46
  • 9797
  • 58
Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

  • 8 фев 2026 | 23:47
  • 6248
  • 28