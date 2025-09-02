Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Оцелул направи 1:1 при гостуването си на Чиксереда (Миеркуря Чук) от 8-ия кръг на румънското първенство. Милен Желев беше титуляр за. тима от Галац и отново се представи много стабилно.

Оцелул поведе с единствения си точен удар преди почивката. Автор на гола стана Жоао Пауло в 31-вата минута, след като засече центриране от корнер на Щефан Бана. През втораат част домакините натиснаха и изравниха благодарение на много красив гол на Андерсон Сеара.

В класирането Оцелул се намира на 10-о място с актив от 10 точки, а Чиксереда остава без победа от началото на сезона и заема 15-а позиция с 2 точки.

В друг двубой снощи Фарул (Констанца) се наложи с 2:1 над Петролул (Плоещ) и излезе на 6-о място в подреждането с 13 точки, колкото имат още Ботошани и УТА Арад.