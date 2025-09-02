Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Оцелул (Галац)
  Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

  2 сеп 2025 | 03:39
Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Оцелул направи 1:1 при гостуването си на Чиксереда (Миеркуря Чук) от 8-ия кръг на румънското първенство. Милен Желев беше титуляр за. тима от Галац и отново се представи много стабилно.

Оцелул поведе с единствения си точен удар преди почивката. Автор на гола стана Жоао Пауло в 31-вата минута, след като засече центриране от корнер на Щефан Бана. През втораат част домакините натиснаха и изравниха благодарение на много красив гол на Андерсон Сеара.

В класирането Оцелул се намира на 10-о място с актив от 10 точки, а Чиксереда остава без победа от началото на сезона и заема 15-а позиция с 2 точки.

В друг двубой снощи Фарул (Констанца) се наложи с 2:1 над Петролул (Плоещ) и излезе на 6-о място в подреждането с 13 точки, колкото имат още Ботошани и УТА Арад.

