Ливърпул удължи договора на Алисон

  • 14 март 2026 | 20:46
Ръководството на Ливърпул е активирало клауза в договора на Алисон Бекер, като по този начин е удължило контракта на бразилеца до юни 2027 година. Това съобщиха Пол Джойс и Фабрицио Романо. Агентът на играча Зе Мария Нес също е потвърдил новината, а в близките дни се очаква и Ливърпул да го направи.

Това слага край на спекулациите около бъдещето на 32-годишния бразилец, към когото интерес проявяваха Ювентус, Интер и клубове от Саудитска Арабия.

Алисон е крайъгълен камък на успехите на Ливърпул, откакто пристигна от Рома през 2018 г. за 72,5 милиона евро - сума, която го направи един от най-скъпите вратари в историята на футбола по това време. Оттогава южноамериканецът допринесе за спечелването на няколко големи отличия, включително Шампионската лига и две титли от Висшата лига, като същевременно е постоянно смятан за един от най-добрите вратари в света.

Алисон пропусна гостуването на Галатасарай през седмицата заради лека контузия, но се очаква да се завърне на вратата за утрешния сблъсък с Тотнъм.

Още от Футбол свят

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения

  • 14 март 2026 | 18:31
  • 14987
  • 10
Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

Агентът на Чаби Алонсо отрече за споразумение с Ливърпул

  • 14 март 2026 | 16:21
  • 3874
  • 5
Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

Нова грешка на Интер дава шанс на Милан да върне интригата в Серия “А”

  • 14 март 2026 | 17:50
  • 14146
  • 20
Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

Иран поиска да играе мачовете си от Световното само на територията на Мексико

  • 14 март 2026 | 15:27
  • 4183
  • 4
Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

  • 14 март 2026 | 14:56
  • 4446
  • 18
Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

  • 14 март 2026 | 14:47
  • 2783
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 119219
  • 947
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 18587
  • 83
Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

  • 14 март 2026 | 20:55
  • 2099
  • 3
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 19:30
  • 7791
  • 34
Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

  • 14 март 2026 | 21:29
  • 473
  • 1
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 50432
  • 97