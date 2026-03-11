Популярни
Слот: Няма да използвам рефера като извинение

  • 11 март 2026 | 01:35
  • 336
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не бе доволен след загубата с 0:1 в първия мач с Галатасарай от 1/8-финалите в Шампионската лига. Той упрекна отбора си за пропуснатите шансове, като имаше забележки и към отсъжданията на рефера. Въпреки това той отказа да се оправдае с това за поражението в Истанбул.

„В такива вечери трябва да си безпощаден. През първото полувреме контролирахме всичко и имахме три чисти ситуации, които на това ниво е задължително да реализираш. Ако не вкараш в Истанбул, знаеш, че рано или късно публиката ще вдигне домакините на крака и те ще те накажат. Разочарован съм от начина, по който допуснахме попадението. Беше грешка в концентрацията при статично положение. Те се бореха за всяка топка така, сякаш е последната в живота им. Ние понякога изглеждахме така, сякаш вярваме, че ще дойде следващ шанс, и следващ... Но в елиминациите времето изтича бързо", заяви Слот.

След това той коментира и спорните съдийски отсъждания.

„Трудно ми е да приема някои решения на ВАР тази вечер. Имаше ситуации, които в Англия се свирят по различен начин, но няма да използвам рефера като извинение. Ние сами сме си виновни, че не затворихме мача още до 30-ата минута", допълни нидерландецът.

Въпреки това той остава оптимист за реванша и вярва, че тимът му е по-добър и ще го покаже на "Анфийлд".

„Резултатът е лош, но това е само първото полувреме. Видях достатъчно от моите момчета, за да знам, че сме по-добрият отбор. На „Анфийлд“ ще видят друг Ливърпул – по-агресивен и много по-точен в завършващата фаза. Нашите фенове ще направят разликата“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

