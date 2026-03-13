Ливърпул – Тотнъм ви очаква с награда 65" 4K Ultra HD телевизор!

Ливърпул приема Тотнъм в един от най-интересните двубои от кръга в Премиър лийг. Мачът е в неделя от 18:30 ч. българско време на легендарния „Анфийлд".

Преди старта на футболния уикенд „червените" са чак шести в класирането - на 19 точки от лидера Арсенал. На всичко отгоре в предишния кръг те загубиха с 1:2 от последния Уулвърхамптън. Все пак преди това мърсисайдци бяха категорични срещу Уест Хам (5:2) на своя стадион. Тимът на Арне Слот има само три загуби от 14 мача пред собствена публика за първенство и ще търси задължителна победа, за да продължи борбата за място в топ 4.

От другата страна, Тотнъм преживява разочароващ сезон и е на ръба да слезе при изпадащите. „Шпорите" са в опасна близост до зоната на изпадане и всяка точка далеч от Лондон ще бъде ценна за тях. Гостуването на „Анфийлд" обаче традиционно е сред най-трудните изпитания в английския футбол.

Двата отбора имаха неприятности и в Шампионската лига по-рано през седмицата, след като Ливърпул отстъпи с 0:1 на Галатасарай, а Тотнъм беше разгромен от Атлетико Мадрид с 5:2.

Пуснахме фен игра за сблъсъка между Ливърпул и Тотнъм с награда 65-инчов 4K Ultra HD телевизор — познай точния резултат и може да спечелиш! Участието отнема само няколко минути, а в платформата ще откриеш и още игри с различни награди и предизвикателства. Време е да покажеш, че си истински фен!