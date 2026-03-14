Пер-Матиас Хьогмо отново праща най-добрия си халф на фланга

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо отново смята да пусне плеймейкъра Петър Станич на фланга срещу ЦСКА. Норвежецът направи този нестандартен ход за първи път в дербито с Левски (1:0), а след това го повтори и срещу Монтана (3:0).

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Извън неговите сметки са крилата Кайо Видал и Станислав Иванов, които лекуват контузии. Това е още една причина Станич да бъде използван на тази позиция. В средата на терена пък най-вероятно ще си партнират Чочев, Нареси и Дуарте.



Интересно е дали в игра ще се появи Бърнард Текпетей, който остана неизползвана резерва в последните два мача. Отново в центъра на защитата ще бъде Диниш Алмейда, в атака - Квадво Дуа, а от резервната скамейка ще се включи Руан Секо.