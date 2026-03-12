Анализ на състезанието: Как Никола Цолов стигна до победата в Мелбърн

Българският пилот Никола Цолов постави блестящ старт на кампанията си за 2026 година във Формула 2 с победа в основното състезание в Мелбърн за отбора на Кампос Рейсинг. Но как точно го постигна? Предлагаме ви анализа, публикуван на официалната страница на Формула 2, посветен на успеха на Българския лъв.

Българският пилот пое лидерството в надпреварата още в ранните етапи и от този момент нататък се справи с всяко предизвикателство, демонстрирайки страхотно темпо и зрялост, за да завоюва своята първа победа във Формула 2.

Разочароващ край на квалификацията

Всичко за Цолов започна в петък, когато българинът беше четвърти по скорост в свободната тренировка, белязана от червени флагове. Тази форма се пренесе и в квалификацията, където след първата серия от бързи обиколки Цолов беше начело с време 1:29.381 минути. Както обаче отбеляза Алекс Брандъл в коментара си за F1 TV, последният му сектор не беше най-добрият – неговите 38.494 бяха по-бавни от предишното му най-добро постижение от 38.486, което означаваше, че има резерв за по-добро време.

Няколко прекъсвания с червени флагове оставиха на пилотите само един опит за бърза обиколка в края на квалификацията. Въпреки че Цолов подобри времето си, той се нареди на пета позиция, след като попадна в трафик по време на обиколката си.

Въпреки това, преди двете състезания, показаната в петък форма даде увереност на 19-годишния пилот, че разполага с темпото да се бори за победа.

Менажиране на старта

Поради това, че се озова на грешното място в грешния момент, Цолов беше въвлечен в няколко инцидента по време на спринта и завърши на 17-а позиция. В неделя обаче именно способността на новобранеца в Кампос да избягва контакти го изведе до лидерската позиция.

Цолов направи силен старт от пето място, за да се изкачи до трето. Както разкри по-късно, той е можел да атакува дори първото място, но е избрал да не се движи рамо до рамо с Александър Дън на втори завой.

Изчаквайки своя момент, Цолов наблюдаваше как Дън и съотборникът му в Родин Моторспорт, Мартиниус Стеншорн, се борят за лидерството, преди контактът между тях в началото на третата обиколка да сложи край на състезанието им.

Това изведе Цолов начело, а първата му задача беше да управлява рестарта след последвалата кола за сигурност. Той се справи експертно, след което натрупа добра преднина пред Рафаел Камара.

В продължение на три обиколки след колата за сигурност, Камара беше в DRS обхвата на Цолов. Но в деветата обиколка – последната им с гуми „Суперсофт“ преди смяната със „Софт“ – българският пилот беше с над девет десети по-бърз от своя съперник.

В момента на влизането в бокса Цолов водеше с 1,9 секунди пред Камара. Това беше от решаващо значение, тъй като намали напрежението върху екипа на Кампос. Тъй като пилотът на Инвикта го последва в пита, те знаеха, че имат известна преднина и не трябва да бързат, за да излязат пред него – ситуация, която често води до грешки.

Контрол до самия край

Цолов излезе от бокса като потенциален лидер в състезанието, но Камара и Дино Беганович бавно го настигаха, като преднината му пред бразилеца в 13-ата от общо 33 обиколки беше 1,1 секунди.

Преднината на пилота на Кампос нарасна до 1,9 секунди в 15-ата обиколка, подпомогната от битката между двамата зад него. Няколко обиколки по-късно обаче Беганович спря на пистата заради повреда, което доведе до излизането на кола за сигурност.

Това означаваше, че Нико Вароне, който беше на алтернативна стратегия, можеше да влезе в бокса за гуми „Суперсофт“ и да се върне на пистата пред Цолов като лидер.

Веднага след подновяването на състезанието в 22-рата обиколка, Цолов направи най-важния ход за уикенда, като изпревари Вароне с атака от вътрешната страна при спирането за трети завой.

Това беше изключително важно, тъй като постави автомобил между него и Камара, позволявайки му да се откъсне и от двамата, особено докато пилотът на Ван Амерсфорт Рейсинг загряваше гумите си.

От този момент нататък всичко се свеждаше до работа с гумите и контрол на преднината пред Камара, който до момента, в който успя да изпревари Вароне в 27-ата обиколка, вече изоставаше с две секунди от Цолов.

Тази разлика нарасна до около три секунди, преди подкрепяният от Ферари пилот да я намали до 1,6 секунди в заключителните етапи. Но тогава вече беше твърде късно, тъй като Цолов беше направил достатъчно, за да се превърне в първия български пилот, спечелил победа във Формула 2.

Снимки: Imago