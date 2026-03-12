Люис Хамилтън ще пропусне Оскарите?

Люис Хамилтън няма да може да присъства на 98-ата церемония по връчването на наградите Оскар тази неделя, въпреки че филмът за Формула 1, на който е продуцент, има шанс да спечели престижната статуетка.

Причината за отсъствието на седемкратния световен шампион е директният конфликт в програмата между церемонията и Гран при на Китай.

Хамилтън потвърди, че е проучил всяка възможност да пътува до Лос Анджелис, но не е успял да намери решение на логистичния проблем със състезателните си ангажименти на пистата „Шанхай Интернешънъл“.

Състезанието за Голямата награда на Китай ще се проведе в неделя от 15:00 ч. местно време. Церемонията по връчването на „Оскарите“ започва в 19:00 ч. източноамериканско време (ET), което е приблизително 16 часа след края на надпреварата. Това прави присъствието на британеца логистично невъзможно.

„Просто е невъзможно. Разгледах всеки възможен начин да стигна навреме, но за съжаление не мога - днес в Шанхай Хамилтън. - Но ще се свържа по Фейстайм с Джо и Джери, докато са там, което е страхотно, и съм невероятно горд.“

Филмът, режисиран от Джоузеф Косински и продуциран от Джери Брукхаймър заедно с Хамилтън, е номиниран в категориите „Най-добър филм“, „Визуални ефекти“, „Звук“ и „Филмов монтаж“. Лентата събра над 630 милиона долара от световния боксофис след премиерата си през лятото на 2025 година.

Ролята на Хамилтън като продуцент се простира далеч отвъд обичайните задължения. Седемкратният световен шампион е действал и като технически консултант, за да гарантира автентичността на продукцията, която е заснета по време на реални състезателни уикенди от Формула 1.

41-годишният пилот коментира и по-широкото въздействие на филма върху глобалната популярност на Формула 1, отбелязвайки интереса, който е предизвикал сред новите аудитории.

„Искам да кажа, никога, дори и след милион години, не съм си мислил, че това ще бъде резултатът от работата, която вършихме през последните години, и е невероятно да го видя - обясни Хамилтън. - Очевидно не притежавам спорта, но да виждам колко много се промотира по света, да виждам вълнението, да виждам как нови хора се запалват по спорта по начина, по който аз и много от нас го правехме, докато растяхме – наистина е страхотно да се види, че той се разраства.“

„И на всичкото отгоре, аз все още съм тук, все още мога да бъда част от това и да съм свидетел на всички тези събития.“

