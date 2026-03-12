Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Люис Хамилтън ще пропусне Оскарите?

Люис Хамилтън ще пропусне Оскарите?

  • 12 март 2026 | 17:42
  • 279
  • 0

Люис Хамилтън няма да може да присъства на 98-ата церемония по връчването на наградите Оскар тази неделя, въпреки че филмът за Формула 1, на който е продуцент, има шанс да спечели престижната статуетка.

Причината за отсъствието на седемкратния световен шампион е директният конфликт в програмата между церемонията и Гран при на Китай.

Доктор Марко не вярва, че Верстапен има шанс за титлата
Доктор Марко не вярва, че Верстапен има шанс за титлата

Хамилтън потвърди, че е проучил всяка възможност да пътува до Лос Анджелис, но не е успял да намери решение на логистичния проблем със състезателните си ангажименти на пистата „Шанхай Интернешънъл“.

Състезанието за Голямата награда на Китай ще се проведе в неделя от 15:00 ч. местно време. Церемонията по връчването на „Оскарите“ започва в 19:00 ч. източноамериканско време (ET), което е приблизително 16 часа след края на надпреварата. Това прави присъствието на британеца логистично невъзможно.

Фернандо Алонсо отново се бори кошмар с марка Хонда, десет години след първия
Фернандо Алонсо отново се бори кошмар с марка Хонда, десет години след първия

„Просто е невъзможно. Разгледах всеки възможен начин да стигна навреме, но за съжаление не мога - днес в Шанхай Хамилтън. - Но ще се свържа по Фейстайм с Джо и Джери, докато са там, което е страхотно, и съм невероятно горд.“

Филмът, режисиран от Джоузеф Косински и продуциран от Джери Брукхаймър заедно с Хамилтън, е номиниран в категориите „Най-добър филм“, „Визуални ефекти“, „Звук“ и „Филмов монтаж“. Лентата събра над 630 милиона долара от световния боксофис след премиерата си през лятото на 2025 година.

Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай
Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай

Ролята на Хамилтън като продуцент се простира далеч отвъд обичайните задължения. Седемкратният световен шампион е действал и като технически консултант, за да гарантира автентичността на продукцията, която е заснета по време на реални състезателни уикенди от Формула 1.

41-годишният пилот коментира и по-широкото въздействие на филма върху глобалната популярност на Формула 1, отбелязвайки интереса, който е предизвикал сред новите аудитории.

Бивш пилот: В Астън Мартин не могат да уволнят Нюи, дори и да искат
Бивш пилот: В Астън Мартин не могат да уволнят Нюи, дори и да искат

„Искам да кажа, никога, дори и след милион години, не съм си мислил, че това ще бъде резултатът от работата, която вършихме през последните години, и е невероятно да го видя - обясни Хамилтън. - Очевидно не притежавам спорта, но да виждам колко много се промотира по света, да виждам вълнението, да виждам как нови хора се запалват по спорта по начина, по който аз и много от нас го правехме, докато растяхме – наистина е страхотно да се види, че той се разраства.“

„И на всичкото отгоре, аз все още съм тук, все още мога да бъда част от това и да съм свидетел на всички тези събития.“

Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1
Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1
 Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бивш пилот: В Астън Мартин не могат да уволнят Нюи, дори и да искат

Бивш пилот: В Астън Мартин не могат да уволнят Нюи, дори и да искат

  • 12 март 2026 | 14:34
  • 1150
  • 0
Фернандо Алонсо отново се бори кошмар с марка Хонда, десет години след първия

Фернандо Алонсо отново се бори кошмар с марка Хонда, десет години след първия

  • 12 март 2026 | 13:23
  • 872
  • 1
Джордж Ръсел обясни как се стигна до хаоса на старта в Мелбърн

Джордж Ръсел обясни как се стигна до хаоса на старта в Мелбърн

  • 12 март 2026 | 13:17
  • 662
  • 0
Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1

Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1

  • 12 март 2026 | 12:38
  • 2755
  • 0
Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай

Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай

  • 12 март 2026 | 11:39
  • 2759
  • 0
Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“

Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“

  • 12 март 2026 | 10:44
  • 549
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 7092
  • 20
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 25100
  • 148
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 19771
  • 45
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 11310
  • 11
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 7121
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 6743
  • 20