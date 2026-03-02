Популярни
Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн

  • 2 март 2026 | 13:12
  • 1895
  • 2
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов се оказа сред тези, които спешно трябваше да променят плановете си за пътуване заради размяната на удари между Израел и САЩ и Иран, както и последвалото затваряне на летища и въздушното пространство над редица арабски държави.

Първите състезания на Никола са този уикенд в Мелбърн, Австралия, като тренировката и квалификацията са в ранните петъчни часове, а в събота и неделя рано сутрин са спринтът и основното състезание. Българския лъв започва първия си пълен сезон във Формула 2, след като записа успешен дебют в шампионата в края на 2025 и стигна до подиума в първите си стартове.

“В петък полетът на Никола от Валенсия до Истанбул закъсня с два часа и половина преди излитането и това автоматично означаваше, че си изпуска връзката в Истанбул - разказа за Sportal.bg майката на Никола Мира. - Още във Валенсия сменихме билетите от Истанбул за Дубай и от Дубай за Мелбърн.

“В събота сутринта Никола и бившият му съотборник в Кампос миналата година Тасанапол Интрапувасак излетяха в 7:00 часа за Дубай, но три часа и половина по-късно разбрах, че летището в Дубай е затворено, всички полети са отменени и Никола отново е в Истанбул.

“Добре, че не пътува сам, а с Тасанапол и двамата си взеха билети за Банкок, като в неделя пристигнаха там. От Банкок заминаха за Сингапур, а оттам - за Мелбърн. Днес по обед разбрах, че най-после са пристигнали в Мелбърн. Никола много харесва Австралия, но този път пътят дотам се оказа много труден."

Военните действия в Близкия изток объркаха сериозно логистичните планове на Формула 1, Формула 2 и Формула 3, Пирели отмени теста на мокрите гуми в Бахрейн, а пилотите, инженерите, механиците и журналистите се втурнаха да правят нови планове за пътуване до Мелбърн, основно през Азия.

Снимки: Gettyimages

