Никола Цолов: Знаех, че съм най-бързия пилот на пистата днес

Никола Цолов заяви след първата си победа във Формула 2, която той спечели в основното състезание на „Албърт Парк“ в Австралия, че е знаел, че е най-бързия пилот на пистата в Мелбърн днес.

Българския лъв потегли от петата позиция и с много силно каране успя да си осигури успеха, с който той поведе и в генералното класиране в шампионата след първия кръг за сезона. След финала Цолов обясни как се е абстрахирал от разочароващото си състезание вчера, в което завърши едва 17-ти и разказа още подробности за това как точно стигна до победата.

„Невероятно усещане! Вчера беше доста лош ден, издъних се. Но днес, идвайки на пистата знаех, че е нов ден с нова възможност, по-важна възможност за мен. Мисля, че успях да запазя спокойствие и да остана фокусиран, което ми позволи да си стъпя на краката.



„Стартът беше много добър, след това двете коли на Родин бяха пред мен и реших, че просто ще остана зад тях и ще видя как ще се развие състезанието по-късно. Но те се блъснаха пред мен в първия завой и аз трябваше да избегна удара, след което поведох и просто знаех, че трябва да контролирам моето темпо.



„Имаше леко объркване зад колата на сигурността, което позволи на Вероне да се върне на пистата на първото място. Знаех, че ще е ключово да го изпреваря веднага, за да имам чист въздух и да съхраня гумите.



„Когато той се върна пред мен, аз просто си казах, че водя цялото състезание, онзи ден бях много бърз и в квалификацията, така че знаех, че съм най-бързия пилот на пистата днес. Той беше със супермеките гуми, които деградират значително. Знаех, че ще е важно да го изпреваря рано, не бях стресиран. Знаех, че първата ми възможност ще бъде там, където го изпреварих. Усетих, че гумите му не са готови, защото той изпусна точката на спиране за първия завой, така че подуших малко кръв и знаех, че моята възможност ще е в третия завой.



„Кампос е моето семейство, не само моят отбор. Спечелихме Формула 4 заедно, отборната титла във Формула 3, а сега спечелихме първото ни състезание за годината във Формула 2. Усещането е просто невероятно. Искам да споделя всеки един момент с тях. Разбира се и с Ред Бул, които ме подкрепят от миналата година, което беше голям скок в моята кариера“, заяви Цолов след победата си.

