5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов завърши пети в квалификацията за първия кръг от сезона в Мелбърн. Никола беше начело до последните бързи обиколки в самия край, когато начело излезе Дино Беганович с 1.28,695 минути.
Никола завърши с 1.29,123 минути последната си обиколка, като успя да подобри времето си от обиколката, с която оглави по-рано класирането, която беше 1.29,381 минути.
Никола Цолов стартира с 4-о време в Мелбърн
Топ 3 допълниха Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, а точно пред Никола завърши съотборникът му в Кампос Ноел Леон.
Така в спринтовото състезание утре Българския лъв ще стартира шести, а за основната надпревара ще е пети.
Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия
Квалификацията беше прекъсвана на два пъти – първо заради катастрофата на Мари Боя на излизането от завой №12 и след това заради повредата в колата на Габриеле Мини, който остана едва 21-и.
Снимки: Imago