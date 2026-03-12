Доктор Марко не вярва, че Верстапен има шанс за титлата

Един от най-верните съюзници на Макс Верстапен - бившият съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко, отхвърли възможността четирикратният шампион във Формула 1 да добави пета титла тази година.

Верстапен започна новата ера във Формула 1 с добро представяне и шесто място в Гран при на Австралия в неделя, след като се класира 20-и заради катастрофа в първата част на квалификацията, преди да запише време.

Въпреки това пилотът на Ред Бул отново не беше доволен от болида RB22 и от управлението на енергията, необходимо по време на квалификацията и състезанието, предвид новото разпределение на мощността 50/50 между двигателя с вътрешно горене и електрическата енергия.

Гран при на Китай този уикенд представлява различно предизвикателство за пилотите, което може да пасне по-добре на Верстапен, имайки предвид колко енергоемка се оказа пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн.

Въпреки това бившият съветник на Ред Бул Хелмут Марко направи брутална оценка на шансовете на Верстапен за шампионската титла.

В интервю за австрийския вестник Krone, оценявайки на какво е способен Верстапен тази година, Марко заяви: „За всяка писта трябва да се разработи отделна програма за управление на енергията. Дори в Шанхай конфигурацията на пистата е напълно различна, там е по-лесно да се презарежда енергия, защото има повече зони за спиране.“

„Може би това ще помогне на Макс да преоткрие удоволствието си от спорта. Но не го виждам в борбата за световната титла тази година.“

След като е гледал състезанието в Мелбърн от комфорта на дома си по телевизията, а не на пистата, доктор Марко далеч не е бил впечатлен от видяното като цяло.

„Първите няколко обиколки бяха доста забавни, но все още трябва да се случат много неща, за да може Формула 1 отново да отговори на репутацията си - добави Марко. - Много от маневрите не бяха истински изпреварвания, а по-скоро някой с пълна батерия изпреварваше някой с изтощена.“

