Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов спечели своята първа победа във Формула 2, след като триумфира в първото основно състезание за сезон 2026, което се проведе на пистата „Албърт Парк“ в Австралия. По този начин Българския лъв поведе в генералното класиране в шампионата след първия кръг.

Цолов стартира от петата позиция на стартовата решетка и направи отлично потегляне, което му позволи да изпревари съотборника си Ноел Леон и стартиралият от полпозишъна Дино Беганович още в първите метри на състезанието. Така той се озова на третата позиция зад съотборниците в Родин Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, които поведоха.

С активирането на DRS в началото на втората от общо 33 обиколки Дън притисна своя съекипник и се стигна до контакт между двамата в спирането за първия завой в третия тур. След този контакт двамата отпаднаха, а Цолов поведе, възползвайки се от отворилата се врата пред него.

Последва интервенция на колата на сигурността, а след рестарта в началото на шестата обиколка Българския лъв не позволи на шампиона във Формула 3 Рафаел Камара и Беганович да го притиснат в борбата за първото място на пистата. Първи от тримата своето задължително спиране в бокса направи Беганович, който спря в края на осмия тур, а обиколка по-късно Цолов и Камара също направиха своите стопове.

След тях тримата запазиха позиции помежду си, но се озоваха зад Николас Вароне и Киан Шийлдс, които единствени заложиха на алтернативната стратегия с по-дълъг първи стинт с меките гуми. Цолов обаче продължи да поддържа достатъчно голяма преднина, за да не позволи на Камара да използва системата DRS, което пък даде възможност на Беганович да атакува своя колега от академията на Ферари.

Шведът се възползва от тази възможност в 14-та обиколка, когато изпревари бразилския си съперник в подхода за деветия завой. Това пък беше добре дошло за Цолов, чиято преднина се увеличи и достигна близо три секунди.

В 17-ия тур обаче състезанието приключи за Беганович, чиято кола се повреди и той отби встрани от пистата на изхода от десетия завой. Това доведе до поява на виртуалната кола на сигурността, която по-късно се превърна в реална такава, което даде шанс на Вароне и Шийлдс да направят своите спирания в бокса в този момент.

След тях Вароне се върна на пистата пред Цолов и Камара, подпомогнат и от едно объркване от страна на Цолов. Българския лъв беше хванат от колата на сигурността и не реагира бързо, когато му беше сигнализирано да я изпревари.

При рестарта в началото на 22-та обиколка Цолов направи страхотна атака срещу Вароне в спирането за третия завой, въпреки че аржентинецът беше със супермеките гуми. Впоследствие Цолов бързо-бързо се откъсна на над секунда пред пилота на Ван Амерсфоорт, който беше и наказан с пет секунди за превишаване на скоростта в бокса.

Вароне пробва да се доближи до Цолов и да го атакува, когато неговите гуми загряха, но очаквано ресурсът в тях започна да свършва доста бързо, което остави аржентинеца безпомощен срещу атаките на пилотите зад него. Всичко това беше добре дошло за Цолов, чийто аванс само растеше в челото на колоната.

При минаването покрай карирания флаг след 33 състезателни обиколки Цолов спечели с аванс от 1.6 секунди пред Камара, който завърши втори. На подиума заедно с тях се качи Лорън ван Хьопен, а четвърти и пети завършиха Оливър Гьоте и Ритомо Мията.

В зоната на точките влязоха още Тасанапол Интрапувашак, Колтън Херта, Габриеле Мини, Себастиан Монтоя и вчерашният победител Джошуа Дюрксен. След наказанието си Вароне се класира едва 17-ти в надпреварата.

В генералното подреждане лидер с актив от 25 точки е Цолов, който води със седем пункта пред Камара. Равен актив с бразилеца има и третият от днес Ван Хьопен, който заема третото място на база тайбрек.

По програма сезонът във Формула 2 трябва да продължи в Бахрейн в средата на април, но все още не е ясно дали този уикенд ще се проведе предвид ситуацията в Близкия изток. Между 25 и 27 март на „Сахир“ е предвиден и тридневен тест, чиято съдба също не е известна на този етап. Ако кръгът в Бахрейн и този в Саудитска Арабия, който трябва да се проведе седмица по-късно, пропадна, ще трябва да почакаме до началото на юни за следващите състезания във Формула 2, които ще бъдат в Монако.

Снимки: Red Bull Content Pool