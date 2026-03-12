Солберг поведе в адските условия на рали "Сафари"

Победителят в рали "Монте Карло" Оливър Солберг поведе в рали „Сафари“ в Кения след драматични събития в първите два етапа в четвъртък, като Тойота a окупира първите пет места в класирането.

Внезапен проливен дъжд преди първата скоростна отсечка "Камп Моран" превърна етапа, който и без това се очакваше да бъде ключов, в почти непроходимо блато. Това даде предимство на пилотите, стартиращи по-рано. Солберг веднага натрупа аванс от 30 секунди пред победителя от Швеция и лидер в шампионата Елфин Еванс.

Никой друг не успя да се доближи на по-малко от минута до времето на Солберг. Най-бавният автомобил от клас Rally1, този на Джош Макърлийн, изостана с 3.57,1 минути. Разлика, натрупана за малко повече от 24 километра.

За щастие на екипажите, втората скоростна отсечка "Мзабибу" беше значително по-къса (8,86 км) и по-суха. Въпреки това големите разлики, натрупани в първия етап, означаваха, че няма съществени промени в класирането.

Солберг беше с 3,3 секунди по-бърз от Еванс и увеличи преднината си на 33,3 секунди пред Уелския дракон. Третият в подреждането, Себастиен Ожие, даде най-добро време в отсечката, за да затвърди позицията си пред Такамото Кацута, който беше без интерком през целия първи етап. Сами Паяри заема петото място.

Въпреки по-стабилните условия, проблеми възникнаха за четири от автомобилите в най-високия клас. И трите автомобила на Хюндай, както и Форд-ът на Макърлийн от M-Sport, имаха проблеми с прегряване на двигателите.

Това позволи на Джон Армстронг да изпревари Адриен Фурмо и да заеме седмо място, на 10,3 секунди зад Тиери Нювил и с 5,9 секунди пред французина. Есапека Лапи е девети, а Макърлийн е извън топ 10.

Гас Грийнсмит води в категорията WRC2 и допълва челната десетка, но има преднина от едва 3 секунди пред Диего Домингес. Завърналият се в WRC2 Андреас Микелсен е на 1 минута и 40q3 секунди от лидера, след като му свърши течността за чистачките за постоянно калното предно стъкло по време на СЕ1.

