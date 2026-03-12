Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Солберг поведе в адските условия на рали "Сафари"

Солберг поведе в адските условия на рали "Сафари"

  • 12 март 2026 | 18:28
  • 248
  • 0
Солберг поведе в адските условия на рали "Сафари"

Победителят в рали "Монте Карло" Оливър Солберг поведе в рали „Сафари“ в Кения след драматични събития в първите два етапа в четвъртък, като Тойота a окупира първите пет места в класирането.

Внезапен проливен дъжд преди първата скоростна отсечка "Камп Моран" превърна етапа, който и без това се очакваше да бъде ключов, в почти непроходимо блато. Това даде предимство на пилотите, стартиращи по-рано. Солберг веднага натрупа аванс от 30 секунди пред победителя от Швеция и лидер в шампионата Елфин Еванс.

Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“
Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“

Никой друг не успя да се доближи на по-малко от минута до времето на Солберг. Най-бавният автомобил от клас Rally1, този на Джош Макърлийн, изостана с 3.57,1 минути. Разлика, натрупана за малко повече от 24 километра.

За щастие на екипажите, втората скоростна отсечка "Мзабибу" беше значително по-къса (8,86 км) и по-суха. Въпреки това големите разлики, натрупани в първия етап, означаваха, че няма съществени промени в класирането.

Солберг беше с 3,3 секунди по-бърз от Еванс и увеличи преднината си на 33,3 секунди пред Уелския дракон. Третият в подреждането, Себастиен Ожие, даде най-добро време в отсечката, за да затвърди позицията си пред Такамото Кацута, който беше без интерком през целия първи етап. Сами Паяри заема петото място.

Въпреки по-стабилните условия, проблеми възникнаха за четири от автомобилите в най-високия клас. И трите автомобила на Хюндай, както и Форд-ът на Макърлийн от M-Sport, имаха проблеми с прегряване на двигателите.

Танак: Състезателните програми на Хюндай се изяждат една друга
Танак: Състезателните програми на Хюндай се изяждат една друга

Това позволи на Джон Армстронг да изпревари Адриен Фурмо и да заеме седмо място, на 10,3 секунди зад Тиери Нювил и с 5,9 секунди пред французина. Есапека Лапи е девети, а Макърлийн е извън топ 10.

Гас Грийнсмит води в категорията WRC2 и допълва челната десетка, но има преднина от едва 3 секунди пред Диего Домингес. Завърналият се в WRC2 Андреас Микелсен е на 1 минута и 40q3 секунди от лидера, след като му свърши течността за чистачките за постоянно калното предно стъкло по време на СЕ1.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Бивш пилот: В Астън Мартин не могат да уволнят Нюи, дори и да искат

Бивш пилот: В Астън Мартин не могат да уволнят Нюи, дори и да искат

  • 12 март 2026 | 14:34
  • 1385
  • 0
Фернандо Алонсо отново се бори кошмар с марка Хонда, десет години след първия

Фернандо Алонсо отново се бори кошмар с марка Хонда, десет години след първия

  • 12 март 2026 | 13:23
  • 1019
  • 1
Джордж Ръсел обясни как се стигна до хаоса на старта в Мелбърн

Джордж Ръсел обясни как се стигна до хаоса на старта в Мелбърн

  • 12 март 2026 | 13:17
  • 741
  • 0
Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1

Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1

  • 12 март 2026 | 12:38
  • 2963
  • 0
Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай

Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай

  • 12 март 2026 | 11:39
  • 2942
  • 0
Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“

Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“

  • 12 март 2026 | 10:44
  • 581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 6284
  • 10
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 13243
  • 35
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 31089
  • 171
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 22998
  • 49
Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа

Започнаха ранните мачове от програмата на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 19:45
  • 8293
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 8018
  • 21