Джордж Ръсел обясни как се стигна до хаоса на старта в Мелбърн

Джордж Ръсел предложи интригуващо обяснение защо някои пилоти направиха лоши стартове по време на Гран При на Австралия във Формула 1, разкривайки, че „някои отбори“ са гласували против предложените от ФИА промени в правилата.

Стартовете на отделните пилоти в Мелбърн се превърнаха в особено актуална тема след инцидента от миналия уикенд, при който Франко Колапинто и Лиъм Лоусън едва не се сблъскаха, след като последният имаше проблем с потеглянето. И разликите в скоростта в първите секунди на състезанието са важна част от дискусията за новите правила, стартирала още преди началото на новия сезон във Формула 1.

Според Джордж Ръсел проблемът се крие в ограничението на ФИА за събиране на енергия по време на загряващата обиколка, с което някои пилоти са имали затруднения в Мелбърн.

„Мисля, че имаше грешка, която изненада много отбори, а именно лимитът за регенериране на енергия в загряващата обиколка - обясни победителят от Мелбърн в Шанхай. - Това е много странно правило. Във всяка обиколка има лимит за събиране на енергия. Пилотите, които стартираха в първата половина на решетката и бяха отвъд линията за измерване на време, вече бяха в рамките на тази обиколка. Така че, когато правиш старт в загряващата обиколка, ти изразходваш батерията си и я зареждаш, което се отчита към лимита за регенериране.

„Пилотите в задната част потеглят, след което пресичат старт-финалната линия. Тогава всичко се нулира, защото те на практика започват следващата обиколка. Така че, от това, което направихме при тренировъчните стартове, ние потеглихме преди тази линия и всичко се нулира.

„При старта на състезанието от полпозишън, аз натиснах газта, заредих батерията, но това отне около 50% от лимита ми за регенериране в тази обиколка. Така че, когато стигнах до средата на обиколката, вече не можех да зареждам батерията и нямах мощност да направя правилно загряване на гумите.“

По-рано днес пилотът на Ред Бул Макс Верстапен също коментира стартовете: „Има няколко прости решения, но те трябва да бъдат разрешени от ФИА по отношение на нещата, свързани с батерията, защото, да, да стартираш с 0% батерия не е никак забавно и е доста опасно.

„Така че водим разговори с тях, за да видим какво може да се направи, защото, както видяхте, бяхме близо до голям на старта в Мелбърн. Част от това е свързано с батериите. Разбира се, част може да се случи и заради системата против загасване на двигателя.

„Но можеше да се видят големи разлики в скоростта, защото не бях единственият, който нямаше почти никаква батерия, или имаше 20-30 процента. Мисля, че това е нещо, което може лесно да се поправи.“

Ръсел потвърди, че темата е била обсъждана между ФИА и отборите още преди състезанието, но не е имало единодушна подкрепа.

„ФИА обмисляше възможността да коригира това. Но, както можете да си представите, някои отбори, които правеха добри стартове, не го искаха, което според мен е малко глупаво. Не съм прекалено притеснен, но това е предизвикателство.“

Запитан дали ФИА може да направи тази промяна, той отговори: „Бихa могли. Мисля, че искат, но им е необходимо квалифицирано мнозинство от отборите, което нямат. Вероятно можете да се досетите кои отбори са против. Тяхното предимство не идва от този проблем.

„Имахме среща с всички шефове на отбори и ФИА малко по-рано, включително по темата за загряващата обиколка“, каза той. „И, разбира се, мненията са разделени. Но това, което не се променя, е, че всички се учат бързо.

„Така че нека не прибързваме с резки реакции, защото това е най-лошото, което може да се случи според мен – променяш нещо, след това инженерите трябва да научат новите неща, пилотите трябва да научат новите неща и, о, уау, сега това има непредвидени последици, появи се нов проблем, трябва да го променим отново.

„Нека не правим това. Нека наблюдаваме, нека отборите се учат, защото ние се учим бързо, не само ние, а всички, включително пилотите. Дайте на пилотите малко стабилност, за да имат шанс да свикнат и с тези нови правила.

„След няколко състезания трябва да погледнем общата картина, не само загряващите обиколки. Какво трябва да подобрим? Кое всъщност е критично за безопасността, кое влияе на шоуто? И тогава да вземем решение.“

Въпреки това, сега, когато проблемът е известен, Ръсел вярва, че отборите и пилотите ще могат да избегнат повторение на случилото се в Австралия.

„Сега, когато отборите знаят проблема, просто ще го заобикалим, но това създава усложнения за нещо, което не е необходимо. Както казах, половината пилоти допуснаха грешка в Мелбърн. Ще се адаптираме, вече знаем за какво трябва да внимаваме.

„ФИА просто искаше да улесни живота ни и да премахне този лимит за регенериране. Но, както често се случва, хората имат егоистични възгледи и правят това, което е най-добро за тях. Но това е част от Формула 1. Ще се справим и мисля, че стартовете тук ще бъдат много по-добри.“

