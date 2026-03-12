Бивш пилот: В Астън Мартин не могат да уволнят Нюи, дори и да искат

Задълбочаващата се криза в Астън Мартин е поставила отбора в ситуация, в която да не може да се освободи от Ейдриън Нюи, дори и да има такова желание. Това твърди бившият пилот от Формула 1 и настоящ тв анализатор Иван Капели.

В интервю за вестник Corriere della Sera Капели обяснява, че статутът на британеца като акционер на практика го прави недосегаем в момент, когато тимът изпитва сериозни проблеми с вибрациите от задвижващата система на Хонда. Заради тези проблеми Фернандо Алонсо и Ланс Строл записаха дълги престои в бокса и направиха къси серии обиколки в рамките на Гран При на Великобритания.

„Изглеждаше, че Астън Мартин ще са най-желаната цел за сезон 2027 за пилотите, но вместо това се превърнаха във въпросителна - коментира Капели състоянието на Астън Мартин. - „Техническите проблеми, произтичащи от задвижващата система на Хонда, прикриват други слабости. Нюи, който е истински гений, винаги е имал над себе си шефове, които са му давали свобода и точни срокове – Патрик Хед в Уилямс, Рон Денис в Макларън, Кристиан Хорнър в Ред Бул.

„Днес той е едновременно шеф на отбора и дизайнер и, ето че, колата закъсня заради желанието му да променя детайли до последния момент. Освен това трябва да се справя с редица организационни въпроси, неща, за които не е мислил преди. И дори не може да бъде отстранен, защото е акционер.“

Относно промените в техническите правила за сезон 2026 Капели заяви, че ситуацията остава неясна. „Водиха се дискусии за максималните киловати, които да се използват за зареждане. Максимумът е 350 – от Астън Мартин заявиха, че не могат да го достигнат. Другите се борят да оползотворят пълния капацитет на електрическата система. На пистата тестваха с 200-250 kW – всичко все още е в процес на развитие.“

Той отхвърли предположението на изпълнителния директор на Формула 1 Стефано Доменикали, че първоначалните проблеми ще се изгладят след няколко състезания. „Мисля, че ще продължи да бъде така“, каза Капели.

„Въпреки мащаба на иновациите, първите четири отбора ще останат близо – Мерцедес, Ферари, Макларън и Ред Бул. Въпреки това има значителна разлика с останалите, които ще изостават с около секунда.“

За силния старт на Ферари Капели отдаде заслуженото на приноса на Шарл Леклер в развойната дейност. „Колата на пистата се оказа много по-добра от тази за 2025 по време на тестовете. Леклер е свършил специфична работа за подобряване на представянето – модификации по задната част, въртящото се задно крило тип. Накратко, един агресивен подход."

Той също така се съмнява, че Люис Хамилтън веднага ще достигне нивото на съотборника си. „Имам чувството, че Леклер все още има няколко десети в резерв. Люис не беше особено плавен в завоите – не караше инстинктивно. За мен Шарл ще продължи да бъде напред, поне в началото.“

Снимки: Gettyimages