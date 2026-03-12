Фернандо Алонсо отново се бори кошмар с марка Хонда, десет години след първия

Фернандо Алонсо се озова в нов кошмар с двигателите на Хонда във Формула 1, точно десет години след предишния. Испанецът вярва, че сега хората могат да разберат защо е критикувал толкова остро японския производител след последните му проблеми със задвижващата система.

Партньорството между Астън Мартин и Хонда започна ужасяващо, като представянето на тима беше съпътствано от поредица технически проблеми по време на откриващата сезона Гран При на Австралия миналия уикенд.

Проблемите оставиха Астън Мартин без резервни батерии в Мелбърн, като се смята, че ситуацията не се е подобрила значително и за Гран При на Китай.

Алонсо отпадна от неделното състезание само след 21 обиколки, докато съотборникът му Ланс Строл завърши 43 от общо 58 обиколки, но финишира с 15 обиколки изоставане след продължителен престой в бокса. Понастоящем Астън Мартин не е в състояние да завърши пълна състезателна дистанция поради риск от трайни увреждания на нервната система на пилотите, причинени от силни вибрации.

Алонсо публично осмя Хонда, когато японският производител се завърна във Формула 1 през 2015 г. по време на катастрофалния му втори престой в Макларън. В домашното за Хонда състезание на „Сузука“ Алонсо произнесе прословутата си реплика, наричайки задвижващата система „двигател от GP2“.

„По някакъв начин, десет години по-късно, някои от нещата, които хората си мислеха за мен преди десет години, когато бяхме в тази ситуация, сега може би са променили мнението си и може би смятат, че съм бил прав - заяви двукратният световен шампион преди Гран При на Китай. - За мен най-голямата изненада през последните няколко години беше, че преди десет години в Макларън – Щофел, Дженсън, аз самият – хората сякаш помнят само Фернандо, но мисля, че Дженсън, Щофел и Макларън казвахме същото – че този проект, задвижващата система, не беше достатъчно зрял, когато започнахме, което сега всички изглежда разбират.

„Но преди две-три години изглеждаше, че съм бил луд, преди десет години, критикувайки или нещо подобно. Имаше, мисля, няколко разочарования по радиото, които бяха факт. Като двукратен световен шампион и състезателен пилот, не бях доволен от ситуацията. Трябваше ли да бъда щастлив и да ръкопляскам в колата за свършената работа? Сега, когато всички виждат ситуацията отвън и виждат настоящото положение, мисля, че са малко по-приятелски настроени към нас и разбират проблемите по-добре.

44-годишният испанец настоява, че дава всичко от себе си, за да подобри ситуацията, пред която са изправени Астън Мартин и Хонда.

„Това, което мога да направя в отбора сега, е просто да работя по-усилено, да се опитам да помогна на Хонда, доколкото можем, като насочим част от ресурсите на Астън Мартин към двигателя, към задвижващата система, към проблемите с вибрациите, към проблемите с разгръщането на мощността - добави той. - Очевидно сега сме в различен свят във Формула 1 с всички налични данни, GPS, анализите, които можем да имаме от другите отбори, и можем да насочим част от тези ресурси, за да накараме Honda да се съсредоточи върху едно нещо, а ние можем да им помогнем в други области на задвижващата система. Така че, ние сме един отбор. Началото е трудно, но се надявам, че няма да продължи твърде дълго. Но няма да има и незабавно решение."

Алонсо се надява, че в Астън Мартин скоро ще могат да се радват на „нормален“ състезателен уикенд, но предупреди, че ще отнеме време, докато базираният в Силвърстоун отбор стане конкурентоспособен.

„Все още имаме твърде много проблеми и твърде много неизвестни, които се появяват ден след ден от нищото, така че изглежда, че все още не сме се справили с тях и затова е трудно да се гадае“, обясни той.

„Но ние настояваме, имаме много висококвалифицирани професионалисти и талантливи хора в отбора, така че се надявам до няколко състезания да имаме нормален уикенд, поне по отношение на навъртането на обиколки и завършването на сесиите. След това, за да бъдем конкурентоспособни, мисля, че ще отнеме повече време, честно казано, защото след като оправим надеждността, ще изоставаме по отношение на мощност и други неща. Така че има две стъпки и се надявам първата да дойде скоро.“

