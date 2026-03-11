Еден Азар: Няма да се изненадам, ако Винисиус се откаже на 30 години

Фигурата на Винисиус Жуниор отново е в центъра на медийния дебат. На фона на празненства, спорове и постоянен натиск на терена футболистът на Реал Мадрид получи подкрепа от авторитетен глас, който добре познава обстановката в съблекалнята на „белите“ – Еден Азар. В интервю за белгийската телевизия RBTF бившият играч на “кралете” разсъждава върху средата, която заобикаля бразилеца, и отправи послание, призоваващо за намаляване на шума около него: „Той е просто човек, който обича футбола и иска само да се забавлява“.

Азар, който беше съотборник с Винисиус по време на престоя си в мадридския клуб, заяви, че 25-годишният нападател живее с твърде много разсейващи фактори преди всеки мач. Според него медийният фокус се е изместил към случващото се около играча, вместо да се концентрира върху представянето му. „Сега се говори повече за това какво прави или преживява, отколкото за приноса му“, обясни белгиецът.

В своя коментар той предупреди, че този постоянен натиск и борбата му срещу расизма могат в крайна сметка да се отразят негативно на кариерата му в дългосрочен план: „Той знае, че нищо не се случва по отношение на санкциите. Това трябва да е бреме; няма да се изненадам, ако на 30 години каже, че си тръгва, че напуска футбола, защото така или иначе нищо не се променя“, заключи Азар.

Бившият играч използва фигурата на Роналдиньо, за да постави в контекст дебата около бразилеца от Реал Мадрид. „Той също танцуваше, а не си спомням да е имало всички тези истории“. С този пример Азар подкрепи характера на „седмицата“ на „белите“, но същевременно намекна, че във футбола винаги е имало харизматични и експресивни играчи, без тяхното поведение да се превръща в постоянен източник на полемики.

Освен това той завърши разсъжденията си с директен съвет към нападателя на мадридчани. „Играй както искаш, забавлявай се“, коментира той, но добави и предупреждение: „Внимавай, хората те гледат. Когато танцуваш, танцувай по определен начин, така че хората да го харесат“. Послание, което смесва възхищение и предпазливост и което отново поставя на фокус деликатния баланс между талант, зрелище и натиск, съпътстващ една от най-влиятелните фигури в съвременния футбол.