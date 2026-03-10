Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Само седмица след вълнуващото начало на сезон 2026 във Формула 1 в Австралия битката за титлата продължава с Гран При на Китай. Уикендът в Шанхай ще включва и първия от общо шестте спринта през годината, който ще се проведе рано в съботната сутрин. Тук може да намерите програмата на предстоящите събития в Китай, а всички часове са в българско време.

Петък (13 март):

5:30 часа – Формула 1 тренировка

9:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (14 март):

5:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)

9:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (15 март):

9:00 часа – Формула 1 състезание (56 обиколки)

