Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Само седмица след вълнуващото начало на сезон 2026 във Формула 1 в Австралия битката за титлата продължава с Гран При на Китай. Уикендът в Шанхай ще включва и първия от общо шестте спринта през годината, който ще се проведе рано в съботната сутрин. Тук може да намерите програмата на предстоящите събития в Китай, а всички часове са в българско време.
Петък (13 март):
5:30 часа – Формула 1 тренировка
9:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт
Събота (14 март):
5:00 часа – Формула 1 спринт (19 обиколки)
9:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (15 март):
9:00 часа – Формула 1 състезание (56 обиколки)
Снимки: Sportal.bg