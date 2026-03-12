Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1

Сезонът във Формула 1 не започна по най-добрия начин за Оскар Пиастри и Макларън по време на състезателния уикенд в Австралия - австралиецът катастрофира в загряващата обиколка пред родна публика, а световният шампион Ландо Норис остана далеч от битката за местата на подиума в Мелбърн.

Днес в Шанхай Пиастри призна, че темпото на тима в Гран При на Австралия може би е нарисувало „песимистична“ картина за перспективите пред отбора през сезона. Въпреки това 24-годишният австралиец е уверен, че световните шампиони при конструкторите могат да намалят изоставането си спрямо лидерите.

"Състезанието в Мелбърн беше хаотично в първите 10 обиколки и много по-различно от всичко, което сме виждали досега във Формула 1 - обясни Пиастри преди Гран При на Китай. - Много по-различно от традиционните надпревари, поне в началото, когато ритъмът се поуспокои, вече приличаше на нещо познато.

"По отношение на разликата с Мерцедес, все още имахме много неща, които искахме да изпробваме и да разберем по време на състезанието, като не оптимизирахме всичко толкова, колкото можехме или вероятно трябваше.

„Това може би рисува малко по-песимистична картина, но не си правим илюзии, че Мерцедес са невероятно силни и имаме време да наваксаме."

Пиастри отбеляза, че извличането на потенциала от задвижващата система е най-големият фактор, когато става въпрос за отключване на скорост.

„Надявам се, че можем да се доближим до лидерите - каза той. - Не мисля, че ще сме в битката да ги победим в състезателна дистанция. Но смятам, че можем да се доближим много повече, отколкото го направихме в Мелбърн.“

