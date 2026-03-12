Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1

Оскар Пиастри коментира „песимистичната“ картина за Макларън във Формула 1

  • 12 март 2026 | 12:18
  • 626
  • 0

Сезонът във Формула 1 не започна по най-добрия начин за Оскар Пиастри и Макларън по време на състезателния уикенд в Австралия - австралиецът катастрофира в загряващата обиколка пред родна публика, а световният шампион Ландо Норис остана далеч от битката за местата на подиума в Мелбърн.

Днес в Шанхай Пиастри призна, че темпото на тима в Гран При на Австралия може би е нарисувало „песимистична“ картина за перспективите пред отбора през сезона. Въпреки това 24-годишният австралиец е уверен, че световните шампиони при конструкторите могат да намалят изоставането си спрямо лидерите.

Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай
Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай

"Състезанието в Мелбърн беше хаотично в първите 10 обиколки и много по-различно от всичко, което сме виждали досега във Формула 1 - обясни Пиастри преди Гран При на Китай. - Много по-различно от традиционните надпревари, поне в началото, когато ритъмът се поуспокои, вече приличаше на нещо познато.

"По отношение на разликата с Мерцедес, все още имахме много неща, които искахме да изпробваме и да разберем по време на състезанието, като не оптимизирахме всичко толкова, колкото можехме или вероятно трябваше.

Проблемите на старта скоро ще доведат до голяма катастрофа
Проблемите на старта скоро ще доведат до голяма катастрофа

„Това може би рисува малко по-песимистична картина, но не си правим илюзии, че Мерцедес са невероятно силни и имаме време да наваксаме."

Пиастри отбеляза, че извличането на потенциала от задвижващата система е най-големият фактор, когато става въпрос за отключване на скорост.

Верстапен уточни, че не иска да напуска Формула 1
Верстапен уточни, че не иска да напуска Формула 1

„Надявам се, че можем да се доближим до лидерите - каза той. - Не мисля, че ще сме в битката да ги победим в състезателна дистанция. Но смятам, че можем да се доближим много повече, отколкото го направихме в Мелбърн.“

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“

Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“

  • 12 март 2026 | 10:44
  • 425
  • 0
Танак: Състезателните програми на Хюндай се изяждат една друга

Танак: Състезателните програми на Хюндай се изяждат една друга

  • 12 март 2026 | 10:34
  • 345
  • 0
Верстапен уточни, че не иска да напуска Формула 1

Верстапен уточни, че не иска да напуска Формула 1

  • 12 март 2026 | 09:55
  • 1059
  • 0
Проблемите на старта скоро ще доведат до голяма катастрофа

Проблемите на старта скоро ще доведат до голяма катастрофа

  • 12 март 2026 | 09:46
  • 2576
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

  • 12 март 2026 | 06:52
  • 12863
  • 0
Станаха ясни зоните за използване на активната аеродинамика в Шанхай

Станаха ясни зоните за използване на активната аеродинамика в Шанхай

  • 11 март 2026 | 17:16
  • 1253
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

  • 12 март 2026 | 11:58
  • 2540
  • 17
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 7000
  • 22
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 3025
  • 4
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 4123
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2057
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 2573
  • 7