  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Ферари призоваха да не се прибързва с промените по правилата

От Ферари призоваха да не се прибързва с промените по правилата

  • 11 март 2026 | 16:10
  • 1103
  • 0

Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор сподели мнението, че една прибързана промяна в правилника във Формула 1 може да навреди много повече, отколкото да бъде от полза на световния шампионат.

За промени по правилата се заговори още преди първото състезание в Австралия миналия уикенд, а след него призивите на част от пилотите и феновете станаха още по-големи. Тяхното недоволство е свързано основно с това колко важно е управлението на заряда в батерията за силното представяне и как това се отрази на самото състезание.

Цензурира ли Формула 1 негативните коментари на феновете си?
В него бяха отчетени общо 120 изпреварвания, спрямо 45 преди година, но повечето маневри бяха резултат от обстоятелствата, а именно това, че даден пилот е останал без енергия и е беззащитен. Всичко това не се хареса много на феновете, а слуховете за промени по правилата се засилиха.

Има поне пет предложения за промени в правилника във Формула 1
Те могат да бъдат направени още за Гран При на Япония след две седмици, а това ще бъде дискутирано по време и след предстоящата този уикенд Гран При на Китай. Васьор обаче предупреди, че прибързани действия могат да навредят на спорта.

В Китай трябва да придобием по-реална представа за ефекта на новите правила
„Вярно е, че имахме тонове негативни коментари, прогнози или каквото и да е преди началото на сезона. Бяхме притиснати да променим правилата още преди първото състезание. Честно, за мен е по-логично да изчакаме няколко състезания. Това, че първото беше хубаво, не означава, че всички ще са, но аз смятам, че беше приятна изненада.

„Честно, първите 10 обиколки на състезанието, не мисля, че съм виждал нещо подобно през последните 10 години. Не трябва да забравяме това, но няма гаранция, че ще е така всеки уикенд.

„Но аз мисля, че беше добър старт за спорта, добро начало за шоуто. Смятам, че феновете се насладиха много на откриващата фаза. Нека да продължим така. Ако трябва да реагираме в даден момент, ние ще го направим. Но ще бъде грешка, ако действаме прибързано“, заяви Васьор.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

