  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Танак: Състезателните програми на Хюндай се изяждат една друга

Танак: Състезателните програми на Хюндай се изяждат една друга

  • 12 март 2026 | 10:34
  • 83
  • 0

Бившият световен рали шампион Ойт Танак посочи част от проблемите на заводския отбор на Хюндай в WRC, чието представянето от началото на сезон 2026 рязко се влоши.

В първите две ралита най-доброто класиране на Хюндай е 4-ото място на Адриан Фурмо в рали „Монте Карло“, а нито там, нито в рали „Швеция“ пилотите на тима не бяха сред претендентите за победата.

Второ място за Николай Грязин в италианско рали на макадам
Второ място за Николай Грязин в италианско рали на макадам

Танак се оттегли от WRC в края на миналата година, но се предполага, че в близко бъдеще ще се върне в спорта и за момента е ангажиран само със съвети към своя приятел Такамото Кацута.

„Вярвам, че в Хюндай могат да подобрят колата си в рамките на сезона и да са на нивото на Тойота – обясни естонецът. – В Хюндай имат хората и ресурсите за това, имат всичко необходимо.

М-Спорт остава в WRC, ще участва с подобрена версия на Фиеста Rally2 догодина
М-Спорт остава в WRC, ще участва с подобрена версия на Фиеста Rally2 догодина

„За мен е тъжно да гледам разочарования Нювил, така беше и в края на миналата година. Сега и Фурмо се разочарова и губи мотивация, което е изненада, тъй като той винаги е оптимист и позитивно настроен, но сега и той отстъпва.“

Автомобилният гигант Хюндай развива едновременно два сериозни проекта – единият е участието в WRC, а другият – предстоящото участие на компанията в Световния шампионат за издръжливост (WEC), където ще стартира с друга своя марка – Дженезис.

Тойота ще върне легендата Селика в WRC?
Тойота ще върне легендата Селика в WRC?

Танак е на мнение, че фокусът върху WEC програмата се отразява и на тима в WRC.

„Да, най-вероятно две такива програмие по едно и също време, те се изяждат една друга, така че това изглежда, че е проблем – обясни Ойт. – Но предполагам, че ако Хюндай има интерес, то тимът може да се представи добре в WRC, още този сезон, те имат всичко необходимо.“

Все още няма официална позиция на Хюндай дали компанията ще остане в WRC от догодина, когато се сменят техническите правила, но президентът на Хюндай Моторспорт Сирил Абитебул намекна, че тимът ще остане и ще използва Rally2 коли. А тестовете миналата седмица на Хюндай I2 Rally2, в които участваха заводските пилоти на Хюндай, допълнително подхраниха тези очаквания.

Нювил записа най-лошия старт на сезона с Rally1 кола
Нювил записа най-лошия старт на сезона с Rally1 кола
