Тиери Нювил най-бърз в шейкдауна на рали „Сафари“

Тиери Нювил (Хюндай) записа най-доброто време в шейкдауна на рали „Сафари“, трети кръг от сезона в WRC, като всички пилоти очакват брутално тежко състезание в Кения.

Отсечките на ралито бяха ударени от тежки дъждове преди и по време на описването тази седмица и още от първата отсечка днес се очакват много тежки условия за екипажите.

Buy a ticket and hope for the best 🎟️#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/s75b2EOEwn — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 12, 2026

Нювил изпревари с 1,8 секунди Оливър Солберг (Тойота) при третото си минаване на изцяло новия шейкдаун с дължина 6,31 км – 4.33,1 минути срещу 4.34,9 минути.

Трети, на 0,4 секунди от Солберг остана Сами Паяри (Тойота), а четвърти завърши лидерът в класирането в WRC след първите два кръга и победител в рали „Швеция“ Елфин Еванс (Тойота).

9-кратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота) и третият пилот на Хюндай Есапека Лапи допълниха топ 6 в класирането.

В WRC2 най-бърз беше завърналият се в Токспорт и Шкода Андреас Микелсен, следван от Ромет Юргенсон (Форд) и Диего Домингес (Тойота).

Снимки: Imago