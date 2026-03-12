Верстапен уточни, че не иска да напуска Формула 1

4-кратният световен шампион Макс Верстапен уточни днес в Шанхай, че „не иска да напуска Формула 1“ и потвърди, че вече текат активни дискусии с ФИА за промени в новите правила за задвижващите системи.

Макс е най-сериозният критик на новите правила, при това от началото на шейкдауна в Барселона в края на януари, като той сравни новите коли с „Формула Е на стероиди“ и след това продължи с редовните оплаквания и критики.

Проблемите на старта скоро ще доведат до голяма катастрофа

Тази му позиция плюс няколко негови изказвания, че не планира да остане още дълго във Формула 1, накараха много анализатори да прогнозират, че той може да си тръгне доста по-рано от очакваното заради разочарованието от новите технически правила. И потвърждението, че Макс ще стартира в „24 часа на „Нюрбургринг“ тази година допълнително засили тези очаквания.

„Да, всъщност не искам да си тръгвам – обясни Макс в Шанхай днес. – Но със сигурност, искам да е по-забавно. Но пък се занимавам и с други забавни неща.

В Китай трябва да придобием по-реална представа за ефекта на новите правила

„Ще стартирам на Северната дъга и се надявам, че в близко бъдеще ще карам и на „Спа“, както и в Льо Ман. Комбинирам различни неща, които ми харесват. Разбира се, работя и по моя отбор, което е приятен ангажимент, който ме разсейва от Формула 1.

„Но не ми харесва управлението на новите болиди, обаче ми харесва работата с хората от екипа на Ред Бул, както и тези от департамента за задвижващи системи.“

Цензурира ли Формула 1 негативните коментари на феновете си?

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

