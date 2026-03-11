Цензурира ли Формула 1 негативните коментари на феновете си?

Формула 1 изглежда прави всичко по силите си, за да нарисува позитивна картинка около новите правила в световния шампионат и това дори включва цензуриране на негативни коментари на фенове в социалните мрежи.

🚨| F1 accused of censoring fan backlash to 2026 rules on social media:



— F1 fans have expressed concerns that their criticisms of the new 2026 regulations are being censored by the sport's social media accounts. Speaking to media, fans claimed:



“The gearing down on the back… pic.twitter.com/HtP7kfqeoR — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) March 11, 2026

Под част от постовете на официалния акаунт на Формула 1 в Х бяха добавени бележки, които казват, че администраторите на страницата крият мненията на феновете, което се вижда от броя скрити коментари. Един такъв пост е този, в който се сравняват броя изпреварвания в Гран При на Австралия през 2025 и 2026, съответно 45 и 120.

Основен повод за критики от страна на феновете стана нуждата пилотите да връщат предавки докато се движат на пълна газ на правите, за да помогна на зараждането на батерии. Именно това беше един от факторите зад увеличения брой изпреварвания, които обаче бяха определени от феновете като „безсмислени за изхода от състезанието“.

В отговор на всички тези критики във Формула 1 вече дискутират потенциални промени в правилника. Те могат да бъдат въведени още за Гран При на Япония след две седмици.

