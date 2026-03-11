Цензурира ли Формула 1 негативните коментари на феновете си?

Формула 1 изглежда прави всичко по силите си, за да нарисува позитивна картинка около новите правила в световния шампионат и това дори включва цензуриране на негативни коментари на фенове в социалните мрежи.
Под част от постовете на официалния акаунт на Формула 1 в Х бяха добавени бележки, които казват, че администраторите на страницата крият мненията на феновете, което се вижда от броя скрити коментари. Един такъв пост е този, в който се сравняват броя изпреварвания в Гран При на Австралия през 2025 и 2026, съответно 45 и 120.
Основен повод за критики от страна на феновете стана нуждата пилотите да връщат предавки докато се движат на пълна газ на правите, за да помогна на зараждането на батерии. Именно това беше един от факторите зад увеличения брой изпреварвания, които обаче бяха определени от феновете като „безсмислени за изхода от състезанието“.
Има поне пет предложения за промени в правилника във Формула 1
В отговор на всички тези критики във Формула 1 вече дискутират потенциални промени в правилника. Те могат да бъдат въведени още за Гран При на Япония след две седмици.
Снимки: Gettyimages