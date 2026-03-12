Проблемите на старта скоро ще доведат до голяма катастрофа

Пилотът на Кадилак във Формула 1 Серхио Перес предупреди, че заради новите и по-сложни стартови процедури, скоро ще станем свидетели на голяма катастрофа. В Австралия такъв инцидент се размина за сантиметри, след като Франко Колапинто успя да заобиколи по-бавно потеглилия Лиам Лоусън.

За сезон 2026 болидите във Формула 1 загубиха мотор-генераторната група MGU-H и сега при потегляне разчитат на високите обороти на турбото и батерията, от която хибридната система да ползва енергия. Но в Мелбърн няколко пилоти завършиха загряващата обиколка с празни батерии и това се отрази на динамиката на старта им, като Лоусън също беше в тази група.

Franco Colapinto’s maneuver around Liam Lawson at the start was INCREDIBLE. 😳😳😳 pic.twitter.com/ole7MCjjoe — Motorsport (@Motorsport) March 8, 2026

ФИА даде допълнителни 5 секунди за вдигане оборотите на турбото точно преди активирането на светофарите, но при неточни действия на пилота при тази процедура той може да активира режима, който пази двигателя да не изгасне и на практика го оставя без шансове срещу другите при старта.

„Въпрос на време е да се случи голяма катастрофа – заяви в Шанхай Перес. – С тези задвижващи системи стартовете са трудни. Може да потеглиш добре, но може и да направиш лош старт. Може да се активира системата против угасване на двигателя, както стана с Лоусън и това може да е много, много опасно. Защото тези коли постигат екстремни скорости за 2-3 секунди.

„Темата е трудна, тъй като не знам какво може да се направи в това отношение. Просто, с тези нови двигатели стартовете са много трудни.“

Тези притеснения не са от вчера, затова и по време на тестовете в Бахрейн пилотите усилено симулираха стартове.

„Като гледах след това онборд кадрите, видях, че всъщност съм бил много по-близо до колата на Лиам, отколкото мислех – допълни Колапинто. – Още по-плашещо. Ние очаквахме подобни ситуации, но това са проблеми, които има всеки един отбор. Дискутирали сме, че това потенциално са опасни ситуации и още в първото състезание се случи нещо такова. За щастие, успях да избегна удара.“

Пилотът на Алпин допълни, че заради допълнителната електрическа енергия на старта, болидите набират много бързо скорост и разликата с тези, които са стартирали по-бавно е много голяма.

„Към този момент вече бях стигнал 200 километра в час или нещо подобно – обясни аржентинецът. – Вече се движех много бързо. С допълнителната мощност и след това и с електрическата енергия се получава сериозна мощност и сме много бързи.“

