Хамилтън: Ферари ще използва въртящото се крило в Китай

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън потвърди, че Ферари планира да използва задното крило с въртящ се хоризонтален елемент, което предизвика фурор по време на предсезонните тестове.

Хоризонталната планка на крилото прави завъртане от 225 градуса, от затворено до напълно отворено положение, като при това движение има повече фази на действие на крилото в сравнение с активната аеродинамика, която дебютира в Австралия.

„Тествахме един цял ден новото задно крило, благодарен съм на тима, който работи много усилено, за да можем да го ползваме още сега в Китай, тъй като то беше предвидено да се появи по-късно през сезона – обясни днес в Шанхай Хамилтън. – За мен е страхотно да видя, че тимът ни се бори, работи здраво, за да развиваме колата и да вървим напред.

„Миналата година не успяхме да реализираме пълния си потенциал в тази насока, тъй като екипът работеше по колата за сезон 2026, но сега е различно.“

С оглед на дългата права в Китай, усилията на Ферари са насочени към постигането на максимално аеро притискане в завоите и максимално намаляване на челното съпротивление на правите.

„Това дали ще догоним Мерцедес зависи от развитието на колата в хода на сезона, в момента всички работят само по това и трябва да се направят много неща наведнъж, така че промените в следващите няколко състезания ще са интересни – допълни Хамилтън. – Мерцедес имаха голямо предимство в квалификацията в Мелбърн, осем десети от секундата, а в състезанието, когато караха в чист въздух авансът им беше 4-5 десети, което е голяма разлика. Така че ще се опитаме да ги догоним с развитието на колата ни.“

