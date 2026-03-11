В Китай трябва да придобием по-реална представа за ефекта на новите правила

Предстоящата този уикенд Гран При на Китай трябва да даде малко по-реална представа за ефекта на новите технически правила спрямо това, което видяхме в Австралия миналия уикенд.

В Мелбърн ключът към силното представяне беше правилното използване на електрическата енергия от батерията, чието зареждане на „Албърт Парк“ не беше никак лесно, заради липсата на много зони за спиране. Поради тази причина ефектът на „супер клипинг“ беше много видим, най-вече в подхода за деветия завой, където пилотите губеха до 50 км/ч, въпреки че караха на пълна газ.

Очакванията са в Китай този уикенд контролирането на заряда в батерията да бъде по-лесно, тъй като трасето в Шанхай предлага малко повече възможности за зареждане. Също така обаче той включва и най-дългата права изобщо в световния шампионат, която е дълга 1.2 километра.

В Китай обаче има повече места, на които батериите да се зареждат докато пилотите карат с частична газ или спират за някои от завоите на китайското трасе. Поради тази причина би трябвало да наблюдаваме по-малко „супер клипинг“, което не теория ще направи битки на пистата малко по-равностойни, а не както беше в Мелбърн, където защитаващият се пилот на практика беше безсилен.

