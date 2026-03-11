Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Китай трябва да придобием по-реална представа за ефекта на новите правила

В Китай трябва да придобием по-реална представа за ефекта на новите правила

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 1359
  • 0

Предстоящата този уикенд Гран При на Китай трябва да даде малко по-реална представа за ефекта на новите технически правила спрямо това, което видяхме в Австралия миналия уикенд.

Основател на Формула Е: Формула 1 се опитва да бъде като нас и това е грешка
Основател на Формула Е: Формула 1 се опитва да бъде като нас и това е грешка

В Мелбърн ключът към силното представяне беше правилното използване на електрическата енергия от батерията, чието зареждане на „Албърт Парк“ не беше никак лесно, заради липсата на много зони за спиране. Поради тази причина ефектът на „супер клипинг“ беше много видим, най-вече в подхода за деветия завой, където пилотите губеха до 50 км/ч, въпреки че караха на пълна газ.

Има поне пет предложения за промени в правилника във Формула 1
Има поне пет предложения за промени в правилника във Формула 1

Очакванията са в Китай този уикенд контролирането на заряда в батерията да бъде по-лесно, тъй като трасето в Шанхай предлага малко повече възможности за зареждане. Също така обаче той включва и най-дългата права изобщо в световния шампионат, която е дълга 1.2 километра.

Цензурира ли Формула 1 негативните коментари на феновете си?
Цензурира ли Формула 1 негативните коментари на феновете си?

В Китай обаче има повече места, на които батериите да се зареждат докато пилотите карат с частична газ или спират за някои от завоите на китайското трасе. Поради тази причина би трябвало да наблюдаваме по-малко „супер клипинг“, което не теория ще направи битки на пистата малко по-равностойни, а не както беше в Мелбърн, където защитаващият се пилот на практика беше безсилен.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Основател на Формула Е: Формула 1 се опитва да бъде като нас и това е грешка

Основател на Формула Е: Формула 1 се опитва да бъде като нас и това е грешка

  • 11 март 2026 | 10:36
  • 2662
  • 1
Проблеми с логистиката на Формула 1 преди Гран При на Китай

Проблеми с логистиката на Формула 1 преди Гран При на Китай

  • 11 март 2026 | 10:08
  • 2023
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

  • 11 март 2026 | 07:43
  • 9211
  • 0
Франко Колапинто е първият носител на новата награда във Формула 1

Франко Колапинто е първият носител на новата награда във Формула 1

  • 10 март 2026 | 19:58
  • 2665
  • 0
Арвид Линдблад измести Ланс Строл от тройката за най-млад пилот с точки

Арвид Линдблад измести Ланс Строл от тройката за най-млад пилот с точки

  • 10 март 2026 | 19:47
  • 1780
  • 0
Във Ферари ще анализират най-дискусионния момент от Гран При на Австралия

Във Ферари ще анализират най-дискусионния момент от Гран При на Австралия

  • 10 март 2026 | 18:54
  • 9890
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 8439
  • 63
Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 18866
  • 59
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 9809
  • 25
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 6645
  • 17
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 4333
  • 2
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 5051
  • 11