  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Станаха ясни зоните за използване на активната аеродинамика в Шанхай

Станаха ясни зоните за използване на активната аеродинамика в Шанхай

  • 11 март 2026 | 17:16
  • 144
  • 0

От Международната автомобилна федерация (ФИА) обявиха четирите зони, в които пилоти ще могат да използват активната аеродинамика на своите коли по време на предстоящата този уикенд Гран При на Китай. Както беше в Австралия миналата седмица, така и сега част от зоните ще дублират DRS зоните от последните години, макар и с корекции в тяхната дължина.

В Китай трябва да придобием по-реална представа за ефекта на новите правила
В Китай трябва да придобием по-реална представа за ефекта на новите правила

Първата зона в хода на обиколката ще бъде разположена между завои 4 и 6, а тя ще включва и чупката, която е номерирана като завой №5. Следващата зона за активация ще бъде на правата между завои 10 и 11, след което идва и зоната на обратната права, която е най-дългата изобщо в световния шампион със своята дължина от 1.2 километра. Последната зона ще е на старт-финалната права и ще стартира малко след изхода от последния завой.

Четирите зони ще бъдат налични и в случаите на ниско сцепление, но тогава те ще бъдат малко по-къси. В тези моменти пилотите ще могат да използва подвижната аеродинамика само на предните си крила, докато тази на задните ще бъде неактивна.

Сухо, но много хладно време очаква пилотите и отборите в Китай
Сухо, но много хладно време очаква пилотите и отборите в Китай

Точката за засичане на разликата между пилотите в състезанието, от която ще се определя дали един пилот ще може да използва режима си за изпреварване, ще бъде разположена на влизането в последния завой на пистата. Този режим ще може да бъде активиран 100 метра след излизането от кривата.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

