Лапорта и Фонт си размениха остри реплики в разгорещен предизборен дебат, изказването на Чави и Меси бяха основни теми

Двамата официални кандидати за президент на Барселона - досегашният такъв Жоан Лапорта и съперникът му Виктор Фонт, участваха в първи предизборен дебат, организиран от Grupo Godó, включващ сериозни каталунски медии като “Мундо Депортиво”, “La Vanguardia” и RAC1. Дебатът беше структуриран в три основни направления – спортно, икономическо и социално.

Чави обвини Лапорта, че е попречил на завръщането на Меси

Разбира се, основна тема бе скорошното изказване на бившия треньор на Барселона Чави Ернандес. Легендата обвини Лапорта, че босът на каталунците не е искал завръщането на Лионел Меси в клуба, което е било договорено, а причината е, че се е страхувал от неговото влияние. Изборите са тази неделя (15 март).

Бомбастичното интервю на Чави

Лапорта изрази разочарование от думите на бившия треньор: „Бях изненадан и наранен. Когато виждам тези изявления на Чави, си мисля за (Ханзи) Флик. Трудно е да си президент на Барса и трябва да взимаш тежки решения. Направих това, което трябваше. Със Шави виждах, че ще губим, а с Флик – че ще печелим. Разбирам, че е наранен. Със същите играчи Флик печели. Боли ме, че се е оставил да бъде използван и че за да ме нарани, е атакувал Алехандро Ечевария (б.ред. - бивш шурей на Лапорта и близък до него човек, който няма официална позиция в клуба, но е публична тайна, че има огромно влияние).

🚨🚨 Joan Laporta: "When I see these statements from Xavi, I think of Hansi Flick and how tough it is to be president of Barça."



"The facts give me the peace of mind that I did what I had to do. I understand that he's hurt, because with the same players that Xavi had and was… pic.twitter.com/eDd4V8wqT6 — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2026

Ечевария и Юсте защитаваха оставането на Чави до последно. Зад Чави стои опит за използване на личността му от страна на Виктор Фонт. Той се опитва да опорочи процеса. Съдебният иск от члена на клуба също му дойде добре, придаде му достоверност.“

Фонт обаче защити Чави и отправи обвинения към Лапорта: „Ние, феновете, се събудихме натъжени. Чави прояви смелост и каза истината. Тези, които напуснаха клуба, не го направиха. Хиляди фенове сме тъжни от този модел на управление, в който едни са срещу други. Ечевария не е избран от никого и на идеологическо ниво няма нищо общо с ценностите на клуба. Убедени сме, че ще има обществена подкрепа за промяна. Клеветата, че аз давам достоверност на члена на клуба... Аз излязох и казах, че въвличането на клуба в съдебни дела му вреди. Това е очевидно за всички.“

Решено е: Само Лапорта и Фонт са официалните кандидати за президент на Барселона

Още за Чави и за неслучилото се завръщане на Меси

Лапорта обясни защо аржентинската суперзвезда не се е завърнала в клуба: „При Меси ситуацията беше такава: когато не можахме да му подновим договора по икономически причини, през 2023 г. той ми каза, че иска да се върне. Изпратих договор на Хорхе Меси (б.ред. - бащата на суперзвездата и негов мениджър), който по-късно дойде в дома ми и ми каза, че тук напрежението върху сина му ще бъде твърде голямо.“

Виктор Фонт отговори остро на Жоан Лапорта по време на дебата, засягайки темите за напускането на Лионел Меси и скорошните изказвания на Чави Ернандес. “Да вярваме ли на президент с история, пълна с лъжи? Лео един ден ще разкаже истината. Да прекъснеш отношенията с най-великия в историята заради лични интереси и след това да се опитваш да изгладиш нещата със статуя и почести е жалко. Раната, която ние, феновете, носим от липсата на най-добрия, е дълбока. С него Барса щеше да е много по-велик клуб”

🚨Reporter: There’s a debate about who’s telling the truth in the case of Messi’s return to Barcelona. Do you believe Xavi’s narrative or the former president’s?



Victor Font: “In the end, it’s a matter of credibility. Do we believe the club legends who have proven through their… pic.twitter.com/z2Vs0FlDkq — BarçaTimes (@BarcaTimes) March 9, 2026

Също така, Фонт настоя, че Барселона принадлежи на своите членове („сосиос“) и упрекна бившия президент, че раздава „карти за добър или лош барселонист“. Според Фонт настоящата ситуация е довела до несправедливото поставяне под въпрос на фигури като Чави и Меси от страна на определени кръгове около клуба.

Визията на двамата кандидати за спортния проект на Барселона

“Спортният проект ще бъде с Флик на треньорската скамейка и Деко в офисите, с конкурентоспособен отбор. Това работи и се надявам да продължи. Ако дойде Фонт, това е голямата опасност. Той каза, че ще махне Деко и че работата ще се върши от трима души. Флик вече заяви, че не би се чувствал комфортно без мен. Деко поднови договорите на всички млади играчи в отбора, плюс тези на Френки де Йонг и Рафиня. Икономическият резултат на Деко е положителен, а представянето на състава е отлично, той привлече и Жоан Гарсия.

🚨 Joan Laporta: "The operation is as I said. Deco has renewed all the young players in the squad, plus De Jong and Raphinha."



"Deco's economic result is positive and the squad's performance is excellent." pic.twitter.com/FtqzWpyiwF — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2026

В интервюто си Чави посочва причините, поради които го уволних. Той се отпусна и не можеше да съчетава професионалния си живот с личния. Каза, че Барса няма да бъде конкурентоспособна на Мадрид. Поиска да смени играчи, а аз му казах, че не може да продължи. Важни играчи, които той не виждаше. Чави беше недоволен от състава и от съдиите. Постоянно повтаряше, че отборът не е конкурентоспособен”, заяви Лапорта.

Фонт отговори: „Докато беше агент, Деко представи на Алемани и Кройф оферта за Витор Роке. Те казаха, че няма да се спази финансовия феърплей. Това спортно ръководство си тръгна и първото нещо, което направи, беше да привлече този играч за 30 милиона. Ако погледнете одитираните отчети, ще видите загубите от продажби на играчи, а там фигурира и Витор Роке с 30 милиона загуба. С Неймар и Бартомеу имиджът на Барса е накърнен. Използвате активи, които не са на бившия президент, за да извлечете електорална полза. А в същото време губите Иниго Мартинес и го подарявате две седмици преди началото на сезона”.

Икономическите предизвикателства пред Барселона

“Икономическото наследство, което получихме, беше ужасно. Сега имаме конкурентоспособни отбори по хандбал, хокей и футзал, а намалихме бюджета в баскетбола, защото даваме приоритет на първия отбор. Всичко съвпада с това, което Фонт изисква. Феновете са щастливи. Идваме от ситуация, в която Барса не печелеше и беше разорена. Сега имаме страхотен отбор и клубът е оздравен. Алехандро Ечевария е човек с максималното ми доверие. Той се грижи за стабилността в съблекалнята и има отлични отношения с Деко”, каза Лапорта.

🚨 Joan Laporta: "We had a ruined club and we're in the process of recovering the economy. We have a record number of sponsorships and we're the club that sells the most in merchandising." pic.twitter.com/9RIDcHRVCH — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2026

“Заварихме клуба в руини, а сега сме в процес на икономическо възстановяване. Имаме рекордни спонсорски договори и сме клубът с най-много продажби на мърчандайзинг. Оборотът ни е 1 милиард, а коефициентите ни на платежоспособност ни дават доверие. Намираме се на подиума на клубовете с най-високи приходи”, добави Лапорта.

“Всички фенове сме развълнувани от младите таланти от школата – наследство, което те получиха. С правилния избор на Флик, нещата работят. Липсва ни тази следваща стъпка, за да спечелим Шампионската лига и Мадрид да не я печели. Спортната ситуация не е само във футбола. Баскетболната ни секция е съсипана, а в женския отбор шест състезателки приключват договорите си и не знаят дали ще останат. Цял мандат говорим, че сме решили икономическите проблеми, но не можем да картотекираме играчи.Играчи и треньорът все още не знаят дали ще подновят договорите си заради „феърплея. Неспособността да се управлява икономическият потенциал на клуба е очевидна. Този борд генерира 1 милиард загуби и разпродаде активи на компании със съмнителна репутация. Избрахме Конго и лесните пари“, контрира Фонт.

🚨 Victor Font: "This board has generated 1 billion in losses and we've sold off assets at a bargain to companies of dubious reputation to cover €800m of this."



"We've teamed up with Congo and taken the easy money. They've removed the name of Suñol from the box." pic.twitter.com/cACqJ3dULz — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2026

Oще остри нападки между Лапорта и Фонт

Не липсваха и по-остри реплики между двамата. “Докато ти ядеше макарони и режеше хамон (б.ред. - традиционна испанска шунка), аз представях предложения. Ти объркваш Барса, ти не притежаваш монопола върху Барса. Дори тези, които не харесваш, носят Барса в сърцето си”, заяви Фонт на Лапорта.

🚨 Joan Laporta: "You try to attack everything. That's not your environment. Yours is to be behind the computer and copy." pic.twitter.com/bYEmcPmFz1 — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2026

“Ти се опитваш да атакуваш всичко и си опасност за спортния проект. Лъжеш през всичките тези години. Ти пренебрегваш служителите на клуба. Превръщаш се в говорител на една мръсна кампания, с шегичките за случая „Негрейра“, не му остана длъжен бившият президент”, не му остана длъжен бившия президент.