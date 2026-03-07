Време ли е за "Барселона на бъдещето" и как това се различава от модела на Лапорта

В навечерието на решителните избори за управлението на Барселона (2026-2031), Виктор Фонт представи своя проект като радикална алтернатива на сегашното ръководство. Пред Mundo Deportivo той очерта сблъсък между два модела: „Барса на малцината“, белязана от персонализъм, и неговата „Барса на всички“.

Лапорта рязко изостри реториката и посочи най-големия проблем пред проекта на Барселона

Ето петте ключови акцента от проекта на Фонт на база интервюто му:

Смяна на управленския модел: Фонт критикува сегашния стил на управление, като го определя като остарял. „Трябва да избираме между Барса, която имахме през последните десетилетия, тази от миналото, или Барса, която предлагаме ние и за която работихме с голям ентусиазъм“, заявява той. Неговата цел е да замени „персонализма“ с трансверсална структура, включваща бизнес експерти и представители на феновете.

Тежка критика към икономическото състояние: Кандидатът поставя оценка „слаб“ на финансовото управление на Жоан Лапорта. Той посочва, че клубът е загубил 1 милиард евро през последните години, а „дългът се е умножил по 2,5“. Фонт обещава прозрачност и край на асоциирането с компании със „съмнителна репутация“.

В Барселона продължават да искат играч на Тотнъм, който няма мач за "шпорите"

Приоритет за членовете (сосиос) пред туристите: Социалната програма на Фонт предвижда сериозни облекчения за редовните посетители на „Камп Ноу“. „В нашата Барса сосиото ще е този, който пълни стадиона“, казва той, обещавайки до 75% отстъпка от абонамента за тези, които присъстват на 80% от мачовете.

Завръщане на легендите и Лионел Меси: Един от стълбовете на проекта е възстановяването на отношенията с клубните икони. Фонт планира „Барса, която работи с легендите, която прави така, че най-добрият в историята да може да се върне в клуба и да се заздрави сантименталната рана на много фенове“.

В Барселона вече са набелязали идеалния централен защитник

Защита на модела на собственост: Фонт изразява сериозни опасения относно риска клубът да бъде принуден да промени формата си на собственост. „Най-важното е да се бетонира моделът на собственост“, подчертава той, за да се предотврати превръщането на Барселона в акционерно дружество по модела, който според него Флорентино Перес се опитва да наложи.

В заключение, Фонт подчертава, че постът на директор в Барселона трябва да бъде „алтруистична кауза“ и че „директорите не трябва да получават заплати“, тъй като службата за клуба е чест, а не източник на препитание. Неговата визия за 2031 г. е за „моделна институция“, в която всеки член ще се чувства горд от привилегията да бъде част от Барса.

Следвай ни:

Снимки: Imago