Ямал подобри рекорд на Меси и Кристиано Роналдо

Ламин Ямал подобри личния си голов рекорд за един сезон с първия отбор, след като се разписа при победата на Барселона над Атлетик Билбао (1:0) в Ла Лига и достигна 19 попадения . С това той надмина постижение на Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

Футболистът от Матаро отбеляза своя гол номер 50 като професионалист – 44 с екипа на каталунците и шест с националния отбор на Испания – преди да навърши 19 години. Това е кота, която Бълхата достига едва след 20-ия си рожден ден, а португалската звезда – чак след 21-вия.

Нападателят, който е една от основните фигури в атаката на каталунския тим заради способността си да пробива, асистира и стреля към вратата, подобрява постижението си от 18 гола, което записа през миналата кампания.

Ямал е реализирал своите 19 гола в 36 изиграни мача до момента, което е значително по-малко от 55-те срещи, които му бяха нужни през миналия сезон, за да достигне предишния си най-добър резултат. Освен головия си принос, испанецът има и 14 асистенции през настоящата кампания.

С тези показатели крилото се утвърждава като водещ голмайстор на Барселона във всички турнири. След него се нареждат Феран Торес с 16 попадения, Рафиня и Роберт Левандовски с по 14, Фермин Лопес с 11 и Маркъс Рашфорд с 10.

Откакто проби в елита, Ламин Ямал е натрупал 29 гола в Ла Лига преди да навърши 19 години на 13 юли 2025 г. Тази цифра надминава 28-те попадения, които Раул Гонсалес постигна на същата възраст с Реал Мадрид през сезон 1995/96. Оттогава нито един играч в първенството не е достигал подобно постижение на толкова ранна възраст.

Младият футболист на „блаугранас“ наскоро се отличи със забележителни изяви, като например хеттрика срещу Виляреал – първи в кариерата му.

Това представяне предизвика похвали от съотборниците му, като например Педри, който асистира за гола в Билбао.

„Вече виждаме на какво е способен Ламин - прати я в сглобката, невъзможно за вратаря. Благодари ми за асистенцията. Той е много млад и ще става все по-добър. Това, което трябва да прави, е да се забавлява, да не се главозамайва и да продължава да се наслаждава на играта на терена“, коментира халфът.

