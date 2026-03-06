Лапорта рязко изостри реториката и посочи най-големия проблем пред проекта на Барселона

В първия ден от предизборната кампания в Барселона досегашният президент Жоан Лапорта изостри тона си към другия кандидат, Виктор Фонт. „Начинът, по който Виктор Фонт описа Барса, го превърна в рупор на най-лошата клеветническа кампания в историята на клуба – история, лансирана от мадридските медии и привърженици. Изисквам от него да се извини на всички фенове на Барселона. Недопустимо е да описва Барса по този начин. Това е неприемливо“, заяви Лапорта, след като научи, че Фонт е коментирал „случая Негрейра“.

Настоящият президент е категоричен, че победа на Фонт не би била от полза за клуба: „Единственият риск за настоящия проект на Барса, с този страхотен отбор, който вдъхновява, е Виктор Фонт. Ние сме възхитени от Ханзи Флик, както и всички привърженици. Също и от Деко, като запазваме състава, който имаме и който е подновен до 2030 г. Ние градим бъдещето, докато може би миналото е представено от другия кандидат.“

Атаките към проекта на Фонт, наречен „Nosaltres“ (Ние самите), продължиха. „Не виждам никакви негови предложения, защото той се е посветил на демагогия с лъжи и на създаване на пречки. Единственото, което прави, е да отрича очевидното. Феновете на Барселона не заслужават това, което той прави. Той омаловажава ръководителите и служителите на клуба, които са хората, благодарение на които решенията на борда бяха изпълнени успешно“, обясни Лапорта.

Доскорошният президент на каталунците, който в момента е кандидат за нов мандат начело на клуба, отговори и на твърдението на Фонт, че неговото управление представлява „Барса от миналото“. „Това, което направихме, е реалност и е бъдещето на Барса. Това е Ла Масия, функциониращ спортен проект, говорим за Флик на треньорската скамейка и Деко в ръководството, с играчи, израснали в клуба, и други, които дойдоха и се представят добре. Ние изградихме бъдещето на Барса. Ние защитаваме клуба от това да попадне в ръцете на хора, способни да унищожат успешния път от преди години – Барса на Гуардиола, на Рийкард. Хора, които позволяват да бъдат аплодирани за подобни изказвания.“

Бордът на директорите

Лапорта направи тези изявления по време на представянето на бъдещия си борд на директорите в своя предизборен щаб. Десет от директорите, които подадоха оставки, за да участват в изборите, се завръщат: Мария Елена Форт, Антонио Ескудеро, Феран Оливе, Жоан Солер, Шавиер Пуч, Микел Кампс, Аурели Кампс, Шавиер Барбани, Жосеп Мария Алберт и Микел Кампс.

„Това са десет души, които вече познаваме и които имаха привилегията да работят за преодоляване на ситуацията, която заварихме – стадион, който се рушеше, разорен клуб и отбор, който не печелеше. След като взехме смели решения, сега имаме стадион, който ще бъде най-добрият в света, страхотен отбор и оздравихме клуба“, заяви каталунският адвокат.

Освен това Лапорта представи и пет нови лица: Карме Ортала, която беше председател на Икономическата комисия, Шавиер Барниол, Карлес Аятс, Жауме Сантивери и Жауме Николас.

„Всички те са хора с голямо критично мислене и силно чувство за принадлежност към Барселона. Те знаят, че освен талант, аз изисквам колегиалност и лоялност. Ако членовете ни подновят доверието си на 15 март, Барса ще бъде в ръцете на хора, които са наясно, че ще затвърдят икономическото възстановяване, ще завършим "Спотифай Камп Ноу" и останалата част от цялостния проект "Еспай Барса", ще осигурим величието на институцията със спортния проект, който имаме – Флик и Деко, и с Ла Масия, която гради бъдещето. Гарантираме, че клубът ще остане собственост на своите членове“, увери досегашният президент.

Ако Лапорта спечели изборите на 15 март, към тези петнадесет директори ще се присъединят и седемте, които останаха в клуба по време на изборния процес: Рафа Юсте, Жосеп Кубелс, Алфонс Кастро, Жоан Соле, Сиско Пужол, Анхел Риудалба и Жосеп Игнаси Масия. Тези седем директори ще трябва да бъдат назначени на първото заседание на борда след 1 юли и след това ратифицирани на Общото събрание на делегатите.

