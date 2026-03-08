Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Беше ясно, че победата ще бъде трудна

Флик: Беше ясно, че победата ще бъде трудна

  • 8 март 2026 | 07:32
  • 497
  • 0

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори за победата над Атлетик Билбао с минималното 1:0 в гостуването си от 27-ия кръг на испанската Ла Лига. Победата запази разликата от 4 точки в полза на каталунците на върха в класирането спрямо преследвача Реал Мадрид.

Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао
Блестящ гол на Ямал гарантира успеха на Барселона и в Билбао

„Разбира се, винаги се гордея с играчите, наистина, но особено ценя тази специална атмосфера в отбора и как са сплотени, средата, всичко е просто фантастично. Наистина оценявам това, което виждам. Днес не бях нервен. Видях играчите след победата с 3:0 над Атлетико и им имах доверие. Това е нашата цел: да създадем страхотна атмосфера и да се съсредоточим върху ежедневните тренировки. Днес беше ясно, че победата на този великолепен стадион срещу страхотен отбор с невероятни фенове ще бъде трудна. Невероятно е да спечелиш тук”, каза Флик.

Наставникът бе запитан и за представянето на Феран Торес.

“В момента му липсва увереност, но работим по този въпрос. Важно е да се опитва всичко в мачовете. Той е в добра форма, бърз е и просто е малко нещастен в момента, но ако мога да му помогна, ще го направя“, каза още Флик.

