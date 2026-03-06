Фонт за битката с Лапорта: Това не е сблъсък между двама човека, а между Барса на миналото и Барса на бъдещето

Виктор Фонт даде пресконференция в четвъртък, след като стана ясно, че единствените кандидати за президентския пост в Барселона са Жоан Лапорта и самият каталунски предприемач. Лидерът на „Nosaltres“ изрази увереност, че на 15-и ще спечели изборите и заяви, че вратите на неговата кандидатура са отворени за всеки, който желае промяна. Освен това той призна, че това е мечтаният сценарий и увери, че в неделя следващата седмица членовете ще гласуват дали искат да продължат с Барса от миналото, или да заложат на тази от бъдещето. Накрая той отправи критики към начина на събиране на подписи и гласуване, имайки предвид технологичния напредък.

Анализ

„Много сме щастливи, защото имаме възможността, която Барса заслужава от месеци. Отдавна казвам, че тези избори не са за избор на една личност, а за решение какъв клуб искаме за следващите години: този от миналото или този от бъдещето, дали искаме Барса на малцина, или на всички. Щастливи сме и сме убедени, че има обществено мнозинство, което при ясен избор ще предпочете да обърне страницата. На 15-и ще имаме възможност да разберем дали, обединявайки усилия и разчитайки на всички, имаме капацитета да оставим зад гърба си лошото управление, импровизацията и липсата на прозрачност, и дали сме способни да модернизираме клуба и ефективно и реално да защитим модела на собственост, така че членовете да се чувстват чути. И най-вече, да подсилим конкурентоспособността във всички отбори.“

Имаме убеждението, че на 15 март тази плуралистична, всеобхватна и обединяваща всички привърженици на Барселона алтернатива ще постигне историческа победа и ще позволи да обърнем страницата и да поведем напред клуба, за който всички мечтаем. Готови сме да осъществим образцов преход на 16-и.“

Единна кандидатура

„Винаги сме се опитвали да бъдем последователни. Това не е проектът на Виктор Фонт, нито само на няколко фенове на Барселона. Винаги сме казвали, че вратите на „Nosaltres“ са отворени за всички таланти и всички активи, които могат да подсилят клуба, а днес те са още по-широко отворени за всички, които споделят нашата диагноза и визия.“

Процес на валидиране

„Това е архаичен процес и това се видя от резултатите. Има много анулирани подписи заради членския номер. От 2023 г. няма физически карти и хората, които не са свикнали с дигиталната среда, изпитаха затруднения. Посещаемостта на стадиона също е по-ниска от други години. Надявам се и желая тази система за събиране на подписи от XVIII век да приключи.“

Марк Сирия

„Водил съм стотици разговори между „кулес“, които искаме промяна. Ние настоявахме, че членът на клуба трябва да избира между два модела за клуба. Тук не става въпрос за личности, а за Барса. Но сега е важно да гледаме напред. Имаме историческа, историческа, историческа възможност... Отваряме вратите за всички „кулес“, които искат да се присъединят към тази промяна.“

Не сме срещу никого

„Трябва да сложим край на това разделение на Барса на „добри“ и „лоши“; това е нещо от миналото. „Tots units fem força“ (Заедно сме силни). Време е да се обединим и да гледаме напред.“

Преди четири години

„Контекстът е различен.“

Басат и Гаспарт

„В този случай не става дума за пряк сблъсък. Не е Лапорта срещу Фонт. Това е дебат, който засяга 145 000 членове, целия клуб и особено 114 000 с право на глас. Тук въпросът е колко хора искат Барса от миналото и колко искат тази от бъдещето. Изглежда, че стадионът не е на нивото, което искахме, секциите губят тежест, легендите на клуба са далеч от институцията, агитката се активизира, защото идват избори... Това е Барса от миналото.“

„Ние предлагаме 75% отстъпка от абонамента за верните членове. Членът на клуба трябва да бъде в центъра. Дали има интрига? Единственото реално проучване е да видим колко членове са се подписали за промяната срещу колко са го направили за сегашното положение, и мнозинството иска промяна. Сега това трябва да бъде потвърдено пред урните.“

Разговори

„От отговорност към Барса е имало разговори с всички. Но това е всичко. Нека гледаме към бъдещето. Намираме се там, където сме.“

„Трябва да разчитаме на всички. Имаме историческа отговорност“, заяви един от кандидатите в предстоящите избори в Барселона, изразявайки увереност в крайния успех.

Фаворити за вота

„Убеден съм, че ще спечелим, че Барса ще спечели. Но, разбира се, всичко е в ръцете на членовете (сосиос). Ще се борим и ще работим, за да достигнем до всеки един от тях, въпреки че изборите се провеждат в момент, в който имаме и други важни неща – да победим на „Сан Мамес“, мачът с Нюкасъл... но сред всичко това членовете трябва да отворят очи. Усещаме, че много хора, които бяха примирени, сега виждат, че има възможност.“

За бюлетините без документ за самоличност

„Ние не сме представили нито една бюлетина без документ за самоличност. Ние сме сериозни хора и така ще вършим нещата в клуба.“

Коментар за Марк Сирия

„Натъжава ме, че в Барса се случват подобни процеси. Това е Барса от миналото. Има членове, които не са могли да дадат подписа си, защото са били извън града, и обратното – няма никакъв смисъл. Това са ситуации, по-характерни за филм на Торенте, отколкото за Барселона.“

Голямото обещание



„Ще продължим да работим, за да вдъхнем ентусиазъм у членовете. Плащането на 75 процента по-малко за абонаменти трябва да е винаги във водещите заглавия.“

Снимки: Gettyimages