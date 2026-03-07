Популярни
  Барселона
  • 7 март 2026 | 20:53
  • 1352
  • 4
Педри и Рафиня резерви за Барселона тази вечер (съставите)

Шампионът Барселона гостува на Атлетик Билбао в двубой от 27-ия кръг на Ла Лига. Срещата на “Сан Мамес” започва в 22:00 часа.

След като в петък Реал Мадрид надви Селта (2:1), авансът на каталунците на върха отново е само точка, но може да бъде увеличен до четири.

И двата отбора влизат в мача в лошо настроение, след като по-рано през седмицата бяха елиминирани на полуфиналите за Купата на краля.

Наставникът на Барса Ханзи Флик дава почивка на Педри и Рафиня, като те са сред резервите. Титулярно място получават Маркъс Рашфорд и Марк Касадо. Роберт Левандовски също е на пейката, като заради травма в областта на лицето ще носи маска, ако влезе на терена.

Нико Уилямс е контузен, заради което не е в групата на Атлетик.

