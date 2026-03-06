Защо Формула 1 може да се лиши от Бахрейн и Саудитска Арабия

Конфликтът в Близкия изток постави под заплаха стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия, но изненадващо отборите, а не Формула 1, настояват календарът да остане с 24 състезания.

Последиците от военните действия на САЩ и Израел срещу Иран вече се усещат в падока на Формула 1. В сряда в Мелбърн в гаражите нямаше напълно сглобени болиди, а много служители на отборите все още не бяха пристигнали поради закъснения и отменени полети. Това наложи отмяната на задължителния „вечерен час“ за работа и питлейнът остана оживен до късно през нощта.

Oscar Piastri leads the way from Kimi Antonelli and George Russell in second practice 😮‍💨



Here's your full classification from FP2 ⬇️ #F1 #AusGP pic.twitter.com/HYKNKqkp9c — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

За служителите на Макларън и Мерцедес, които трябваше да проведат тест на мокри гуми на Пирели в Бахрейн през миналия уикенд, пътуването до Австралия се превърна в истинско приключение. То включваше пътуване по суша от Бахрейн до Саудитска Арабия, полети обратно до Великобритания през Египет и след това специално наети чартъри от Станстед до Мелбърн, заобикалящи затвореното въздушно пространство около Персийския залив. Източници от падока потвърдиха, че поне един от тях е летял през Танзания.

Във Великобритания, където са базирани повечето отбори, външното министерство съветва гражданите да не пътуват в региона на Залива. Докато тази препоръка е в сила, провеждането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия следващия месец ще бъде невъзможно, тъй като няма да може да се осигури необходимата застраховка.

5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн

Първият кръг от Световния шампионат за издръжливост (WEC) в Катар, насрочен за последния уикенд на март, вече беше отложен за края на сезона. Формула 1 обаче не разполага с такава гъвкавост, тъй като календарът от 24 състезания е много по-сгъстен, а другите кръгове в Близкия изток са планирани непосредствено до Гран При на Лас Вегас в серия от три поредни уикенда.

Въпреки че публично се твърди, че притежателят на търговските права и ръководният орган изчакват развитието на събитията, в действителност вече се работи по резервни планове. Очаква се конфликтът да ескалира в краткосрочен план. Според motorsport.com към момента е много малко вероятно Гран При на Бахрейн изобщо да се състои. Обсъждан е вариант кръгът в Джеда да се премести в паузата между Маями и Монреал, но това ще е трудна логистична задача и все още ще е рисковано, ако конфликтът продължи.

Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия

Краен срок за вземане на някои решения съществува, тъй като оборудването трябва да бъде изпратено за Бахрейн след Гран При на Япония на 29 март. Разбира се, че една от обсъжданите опции е била провеждането на две поредни състезания на „Сузука“. Основната пречка тук обаче е била способността на промоутъра да организира продажбата на билети за второто събитие, за да го направи търговски устойчиво.

По време на пандемията от COVID-19 няколко писти бяха домакини на поредни състезания при закрити врата, но тогава ситуацията беше коренно различна. Тогава Формула 1 на практика наемаше пистите, за да изпълни договорите си за излъчване, за разлика от обичайния модел, при който промоутърът плаща на притежателя на търговските права, за да организира събитието.

Леклер: Изоставаме от Мерцедес, които са много силни

По същите причини е малко вероятно Формула 1 да използва европейски писти като заместители. Въпреки това в падока се разпространи слух, че всички хотели в близост до Имола вече са резервирани спекулативно за уикенда 11-12 април – датата на Бахрейн. Би било изключително трудно да се организира търговски успешен състезателен уикенд във Формула 1 само за няколко седмици. Това включва не само продажбата на обикновени билети, но и осигуряването на посрещането на ВИП, което е в основата на приходите на Формула 1 от събития.

Съществуват и логистични изисквания за тези съоръжения, както и за моторхоумите на отборите, които трябва да бъдат извадени от складове и транспортирани по шосе.

Макс Верстапен е повредил болида при излитането си от пистата

В същото време натискът върху Формула 1 да провежда състезания е по-малък в сравнение с годините на COVID, тъй като шампионатът вече е далеч над прага от състезания на сезон, необходим за изпълнение на договорите за излъчване. Разбира се, че лобирането за замяна на Гран При на Бахрейн и Саудитска Арабия идва от самите отбори, които искат да защитят своя дял от търговските приходи на шампионата – макар това, разбира се, да не е публичното им послание.

Въпросът ще бъде основна тема на редовната среща на изпълнителния директор на Формула 1 Стефано Доменикали с шефовете на отборите, насрочена за събота сутрин.

„Все още има много малко комуникация по въпроса заради усилията, които бяха нужни, само за да стигнем до Австралия“, заяви шефът на Макларън Зак Браун.

Зак Браун: Обвиненията срещу Макларън са шокиращи

„Очевидно спортът, феновете, партньорите, нашият сотбор – всичко това ще бъде от първостепенно значение от гледна точка на безопасността. Просто ще трябва да видим как ще се развият нещата и ще вземем правилното решение за здравето на всички, които участват в спорта.“

По темата за финансовото въздействие върху отборите от отмяната на състезания без тяхната замяна, Браун беше подходящо дипломатичен. Суверенният фонд на Бахрейн притежава Макларън Груп и е мажоритарен акционер в Макларън Рейсинг.

Ситуацията с батериите в Астън Мартин вече е критична

„Вероятно всичко зависи от обстоятелствата - каза Браун. - Ще бъдат ли заменени състезанията, ще бъдат ли отложени? И каква е икономическата страна на въпроса.“

„Вероятно всичко зависи от обстоятелствата - каза Браун. - Ще бъдат ли заменени състезанията, ще бъдат ли отложени? И каква е икономическата страна на въпроса.“

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

„Но предвид случващото се, не се притесняваме, дори и да има известно финансово отражение.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages