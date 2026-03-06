Ситуацията с батериите в Астън Мартин вече е критична

Астън Мартин вече няма резервни батерии за хибридната си система, потвърди шефът на тима Ейдриън Нюи, след като британският тим във Формула 1 записа катастрофален старт на сезона.

Фернандо Алонсо не излезе на пистата в първата свободна тренировка за Гран При на Австралия, Ланс Стров направи само три обиколки, а във втората сесия двамата останаха 20-и и 21-и от 22 пилоти, на солидна разлика от първия – Оскар Пиастри с Макларън.

Oscar Piastri leads the way from Kimi Antonelli and George Russell in second practice 😮‍💨



Here's your full classification from FP2 ⬇️ #F1 #AusGP pic.twitter.com/HYKNKqkp9c — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

AMR26 на Макларън страда от много силни вибрации, които повреждат батериите, а преди старта на уикенда Нюи обясни, че колата не може да запише повече от 25 последователни обиколки на „Албърт парк“ иначе тимът рискува двамата пилоти да получат тежки контузии на ръцете.

Сега Нюи обясни, че в хода на първата тренировка са били повредени две батерии, като се появил нов проблем – губи се връзката между батерията и електронния блок, който управлява работата й. Той потвърди, че по-сериозният проблем – този с вибрациите, продължава да тормози тима.

Също така Нюи заяви, че в Астън Мартин вече имат две батерии, тези, които са в колите на Алонсо и Строл и тимът трябва да действа внимателно.

От Хонда са ограничили излизането на пистата с по-малко количество гориво, тъй като повечето гориво в резервоара омекотява вибрациите, които стигат до батериите и Нюи призна, че в тима се чувстват „безпомощни“ в тази ситуация.

