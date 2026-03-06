Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ситуацията с батериите в Астън Мартин вече е критична

Ситуацията с батериите в Астън Мартин вече е критична

  • 6 март 2026 | 09:34
  • 345
  • 0
Ситуацията с батериите в Астън Мартин вече е критична

Астън Мартин вече няма резервни батерии за хибридната си система, потвърди шефът на тима Ейдриън Нюи, след като британският тим във Формула 1 записа катастрофален старт на сезона.

Фернандо Алонсо не излезе на пистата в първата свободна тренировка за Гран При на Австралия, Ланс Стров направи само три обиколки, а във втората сесия двамата останаха 20-и и 21-и от 22 пилоти, на солидна разлика от първия – Оскар Пиастри с Макларън.

Пиастри върна Макларън на върха в Австралия
Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

AMR26 на Макларън страда от много силни вибрации, които повреждат батериите, а преди старта на уикенда Нюи обясни, че колата не може да запише повече от 25 последователни обиколки на „Албърт парк“ иначе тимът рискува двамата пилоти да получат тежки контузии на ръцете.

Сега Нюи обясни, че в хода на първата тренировка са били повредени две батерии, като се появил нов проблем – губи се връзката между батерията и електронния блок, който управлява работата й. Той потвърди, че по-сериозният проблем – този с вибрациите, продължава да тормози тима.

5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн
5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн

Също така Нюи заяви, че в Астън Мартин вече имат две батерии, тези, които са в колите на Алонсо и Строл и тимът трябва да действа внимателно.

От Хонда са ограничили излизането на пистата с по-малко количество гориво, тъй като повечето гориво в резервоара омекотява вибрациите, които стигат до батериите и Нюи призна, че в тима се чувстват „безпомощни“ в тази ситуация.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

  • 6 март 2026 | 08:19
  • 2767
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 6 март 2026 | 07:15
  • 22124
  • 0
5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн

5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн

  • 6 март 2026 | 07:04
  • 3140
  • 0
Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия

Леклер и Хамилтън начело в първата тренировка в Австралия

  • 6 март 2026 | 04:55
  • 5101
  • 2
Никола Цолов стартира с 4-о време в Мелбърн

Никола Цолов стартира с 4-о време в Мелбърн

  • 6 март 2026 | 02:02
  • 2890
  • 4
Люис Хамилтън: Това ще бъде най-предизвикателният сезон в историята

Люис Хамилтън: Това ще бъде най-предизвикателният сезон в историята

  • 5 март 2026 | 11:47
  • 2112
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

Три от пет за Лудогорец, но плюс девет за Левски

  • 5 март 2026 | 20:40
  • 182256
  • 958
Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

Григор си отмъсти на Атман и си уреди среща с Алкарас във втория кръг в Индиън Уелс

  • 5 март 2026 | 23:42
  • 25395
  • 21
Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

Славия и Спартак (Варна) са в приповдигнато настроение, но кой ще се радва в "Овча Купел"?

  • 6 март 2026 | 07:40
  • 2293
  • 2
Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

Kоварно гостуване за разклатения Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 06:35
  • 4270
  • 3
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 4156
  • 1
Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

Почти перфектна Лора Христова с ново престижно класиране и личен рекорд за Световната купа

  • 5 март 2026 | 19:42
  • 36702
  • 9