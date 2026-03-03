Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Сезон 2026 във Формула 1 стартира този уикенд с Гран При на Австралия, а тук може да намерите програмата за предстоящите събития в Мелбърн. На „Албърт Парк“ ще има и състезания във Формула 2 с участието на Никола Цолов.

Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн

Четвъртък (5 март):

23:50 часа – Формула 3 тренировка

Петък (6 март):

1:00 часа – Формула 2 тренировка

3:30 часа – Формула 1 първа тренировка

5:00 часа – Формула 3 квалификация

5:55 часа – Формула 2 квалификация

7:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (7 март):

2:15 часа – Формула 3 спринт (20 обиколки)

3:30 часа – Формула 1 трета тренировка

5:10 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)

7:00 часа – Формула 1 квалификация

23:50 часа – Формула 3 основно състезание (23 обиколки)

Неделя (8 март):

2:25 часа – Формула 2 основно състезание (33 обиколки)

6:00 часа – Формула 1 състезание (58 обиколки)

Снимки: Sportal.bg