  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 3 март 2026 | 12:57
  • 647
  • 0
Сезон 2026 във Формула 1 стартира този уикенд с Гран При на Австралия, а тук може да намерите програмата за предстоящите събития в Мелбърн. На „Албърт Парк“ ще има и състезания във Формула 2 с участието на Никола Цолов.

Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн
Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн

Четвъртък (5 март):
23:50 часа – Формула 3 тренировка

Петък (6 март):
1:00 часа – Формула 2 тренировка
3:30 часа – Формула 1 първа тренировка
5:00 часа – Формула 3 квалификация
5:55 часа – Формула 2 квалификация
7:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (7 март):
2:15 часа – Формула 3 спринт (20 обиколки)
3:30 часа – Формула 1 трета тренировка
5:10 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)
7:00 часа – Формула 1 квалификация
23:50 часа – Формула 3 основно състезание (23 обиколки)

Неделя (8 март):
2:25 часа – Формула 2 основно състезание (33 обиколки)
6:00 часа – Формула 1 състезание (58 обиколки)

