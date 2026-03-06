Макс Верстапен е повредил колата при излитането си от пистата

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен записа драматично излитане от трасето малко преди на втората свободна тренировка за Гран При на Австралия днес. Макс излезе от пистата на завой №12 и мина с висока скорост през зоната за сигурност, постлана с чакъл, като това доведе от откъсването и отчупването на различни парчета от пода и ниско разположените аеро елементи на неговия RB22.

От Ред Бул не коментираха пораженията по колата, но заявиха, че работата по шасито ще се проточи до късно вечерта на пистата.

Макс завърши трети в първата тренировка на „Албърт парк“, като пред него бяха само пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън. Втората сесия обаче се оказа много по-трудна за Верстапен.

Той първо получи повреда, заради която спря на края на алеята пред боксовете, но от Ред Бул успяха да го върнат бързо на пистата, а след това дойде и това излитане от пистата.

Снимки: Imago