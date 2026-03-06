Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен не е изненадан от изоставането си от лидерите

Верстапен не е изненадан от изоставането си от лидерите

  • 6 март 2026 | 15:15
  • 635
  • 0
Верстапен не е изненадан от изоставането си от лидерите

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен обобщи петъчните тренировки на Гран При на Австралия. Той постигна третото най-бързо време при първия старт и шестото най-бързо във втория.

„Изобщо не съм изненадан. Знаех, че уикендът ще бъде труден. Новите правила винаги са предизвикателство. Тествахме различни комплекти, за да разберем посоката, в която се движим. Все още не сме там, където искаме да бъдем, но за това са тренировките“, цитира пресслужбата на Ред Бул думите на Верстапен.

Макс Верстапен е повредил болида при излитането си от пистата
Макс Верстапен е повредил болида при излитането си от пистата

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри постигна най-бързо време във втората тренировка (1:19.729), следван от пилотите на Мерцедес Кими Антонели и Джордж Ръсе

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Пиастри: Ако колата върви както очакваме, можем да сме много бързи

Пиастри: Ако колата върви както очакваме, можем да сме много бързи

  • 6 март 2026 | 10:34
  • 651
  • 0
Леклер: Изоставаме от Мерцедес, които са много силни

Леклер: Изоставаме от Мерцедес, които са много силни

  • 6 март 2026 | 10:25
  • 1076
  • 0
Зак Браун: Обвиненията срещу Макларън са шокиращи

Зак Браун: Обвиненията срещу Макларън са шокиращи

  • 6 март 2026 | 10:10
  • 1213
  • 2
Макс Верстапен е повредил болида при излитането си от пистата

Макс Верстапен е повредил болида при излитането си от пистата

  • 6 март 2026 | 09:46
  • 1275
  • 1
Ситуацията с батериите в Астън Мартин вече е критична

Ситуацията с батериите в Астън Мартин вече е критична

  • 6 март 2026 | 09:34
  • 1606
  • 1
Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

Пиастри върна Макларън на върха в Австралия

  • 6 март 2026 | 08:19
  • 4495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

ДК към БФС обясни с видео защо попадението на Лудогорец е редовно

  • 6 март 2026 | 16:01
  • 1833
  • 2
Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

Левски с две странни глоби от Разград, още три отбора санкционирани за същото провинение

  • 6 март 2026 | 15:29
  • 4771
  • 14
Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

Sportal.bg ще излъчи за пореден път церемонията за "Футболист на годината"

  • 6 март 2026 | 11:16
  • 4923
  • 16
БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

БФС свика конгрес и въвежда важна промяна в устава

  • 6 март 2026 | 10:45
  • 7467
  • 17
Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

Пламена Миткова е със скъсани връзки на глезена

  • 6 март 2026 | 10:24
  • 4845
  • 4
Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

  • 6 март 2026 | 07:02
  • 7753
  • 2