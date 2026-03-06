Верстапен не е изненадан от изоставането си от лидерите

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен обобщи петъчните тренировки на Гран При на Австралия. Той постигна третото най-бързо време при първия старт и шестото най-бързо във втория.

„Изобщо не съм изненадан. Знаех, че уикендът ще бъде труден. Новите правила винаги са предизвикателство. Тествахме различни комплекти, за да разберем посоката, в която се движим. Все още не сме там, където искаме да бъдем, но за това са тренировките“, цитира пресслужбата на Ред Бул думите на Верстапен.

Макс Верстапен е повредил болида при излитането си от пистата

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри постигна най-бързо време във втората тренировка (1:19.729), следван от пилотите на Мерцедес Кими Антонели и Джордж Ръсе